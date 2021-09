Pelé sale de cuidados intensivos tras cirugía de colon

SAO PAULO (AP) — Pelé dejó el martes la unidad de cuidados intensivos, recuperándose favorablemente de una cirugía mediante la que se le extirpó un tumor en el colon.

Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, se encuentra en buena condición clínica y permanecerá de “ahora en adelante recuperándose en su habitación” en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo, informó el centro médico en un comunicado.

El astro brasileño del fútbol dijo que se encuentra listo "para jugar 90 minutos, más el alargue tras salir de la UCI.

“No piensen, ni siquiera por un minuto, que no he leído los miles de mensajes de cariño que he recibido por aquí”, escribió Pelé en su cuenta de Instagram, sonriente en una foto en la que alza los puños. “Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de sus días para enviarme energía positiva. ¡Amor, amor, amor!”.

El tumor fue detectado cuando Pelé acudió al hospital a fines de agosto para una serie de exámenes de rutina. Fue operado el 4 de agosto y se esperaba que saldría de cuidados intensivos la semana pasada.

En los últimos años, el exfutbolista, máximo goleador en la historia de la selección brasileña con 77 tantos, ha mostrado una salud frágil.

“O Rei” manifestó problemas de locomoción luego de una cirugía de reemplazo de cadera en 2012, por lo que ha tenido que moverse en silla de ruedas en sus pocas apariciones en público. También pasó por intervenciones debido a problemas renales y de próstata.

Pelé es el único hombre que ganado tres Copas Mundiales: 1958, 1962 y 1970.