Pelea multitudinaria en la final del Campeonato Mineirao deja 23 expulsados en Brasil

9 mar (Reuters) - La victoria por 1-0 del club brasileño Cruzeiro sobre el Atlético Mineiro en la final del Campeonato Mineirao disputada el domingo en Belo Horizonte se vio empañada por una pelea multitudinaria entre los integrantes de ambos equipos que se saldó con la expulsión de 23 jugadores.

El diario O Globo informó de que se trató del mayor número de tarjetas rojas mostradas en un partido de fútbol en Brasil, superando un encuentro de 1954 entre Portuguesa y Botafogo que acabó con 22 futbolistas expulsados.

El enfrentamiento comenzó en los últimos minutos, cuando el arquero del Atlético Mineiro, Everson, empujó al centrocampista rival Christian al suelo después de que ambos chocaron en la disputa de un balón suelto.

Los jugadores del Cruzeiro se lanzaron contra Everson, lo que desencadenó una pelea generalizada en la que se involucraron varios jugadores mientras el personal de seguridad intentaba separar a los equipos.

Tras el final del partido, el árbitro Matheus Delgado Candancan expulsó de forma retroactiva a 23 jugadores: 12 del Cruzeiro y 11 del Atlético.

Everson y Christian recibieron la roja directa por su enfrentamiento, y los otros fueron expulsados por dar puñetazos y patadas durante la pelea, según escribió el árbitro en su informe oficial.

"Es lamentable, nunca había visto tanta violencia en un partido de fútbol", declaró Hulk, delantero del Atlético Mineiro, a los medios locales. "No podemos dar ese ejemplo, porque acaba teniendo repercusiones en todo el mundo. Tenemos la responsabilidad de salvaguardar nuestra imagen y la imagen de la institución".

El entrenador del Cruzeiro, Tite, agradeció a los aficionados su apoyo tras la victoria: "Quiero transmitir a los aficionados del Cruzeiro el cariño y el respeto que les tengo. Puede que a veces me falte competencia, pero el respeto por los aficionados, el trabajo, la dignidad y la honestidad es lo que cuenta". (Reporte de Karan Prashant Saxena en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano)