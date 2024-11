Pelea Tyson-Paul le da a Netflix oportunidad de mostrar que puede manejar grandes eventos

Jake Paul y Mike Tyson no fueron los únicos que se jugaron todo el viernes, cuando se enfrentaron en el ring. Para Netflix, fue el evento deportivo en vivo más grande que ha transmitido hasta la fecha y era la oportunidad de demostrar que puede manejar la demanda de una audiencia multitudinaria con miras a transmitir la NFL y la WWE. E

El combate en que Paul, un YouTuber convertido en boxeador, venció por decisión a Tyson, excampeón de peso pesado de 58 años, se transmitió en todo el mundo y estuvo disponible para los 280 millones de suscriptores de Netflix sin costo adicional.

Sin embargo, el primer intento de Netflix de manejar un evento deportivo en vivo no habría recibido una nota aprobatoria.

Según muchos espectadores en redes sociales, la transmisión del combate del viernes por la noche entre Mike Tyson y Jake Paul experimentó problemas de “streaming”. Numerosos espectadores recurrieron a Twitter/X y Bluesky para expresar sus frustraciones con los problemas de transmisión y almacenamiento en búfer antes y durante el combate.

De acuerdo con el sitio web Down Detector, cerca de 85.000 espectadores reportaron problemas con cortes o streaming antes del combate.

El combate estaba programado para ocho asaltos de dos minutos cada uno, en lugar de los tres minutos y 10 o 12 asaltos habituales para la mayoría de las peleas profesionales. Paul ganó el combate por decisión unánime.

Representantes de Netflix no hicieron comentarios a través de correos electrónicos a The Associated Press sobre los problemas de streaming que los espectadores experimentaron antes o durante el combate.

El combate desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas, fue el evento deportivo en vivo más grande de Netflix hasta la fecha, y una oportunidad para asegurarse de que puede manejar la demanda de la audiencia con la NFL y la WWE en el horizonte. Netflix transmitirá dos partidos de la NFL en Navidad y comenzará a difundir el evento de lucha libre WWE “Raw” el 6 de enero.

Los retrasos en la transmisión no fueron los únicos problemas que Netflix experimentó antes del combate. Los espectadores vieron el trasero desnudo de Tyson, vestido solo con un suspensorio, cuando se alejó al final de una entrevista previa al combate en su vestuario.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP