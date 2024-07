Peleteiro: "No me considero una estrella sino una atleta con mucha luz"

"Ha sido un ciclo muy emotivo a nivel personal, y ahora valoro mucho más ser olímpica y saltar lejos", dijo la triplista, bronce en Tokyo 2020

PARÍS, 31 Jul. 2024 (Europa Press) -

La atleta española de triple salto Ana Peleteiro, bronce en Tokyo 2020, afirmó que le parece "desmesurado" calificarle como "estrella" y que confía en dar su "mejor versión" en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde llega tras un ciclo muy emotivo a nivel personal en el que fue madre y contrajo matrimonio.

La campeona de Europa y bronce en el Mundial pista cubierta no quiso entrar a valorar en detalle la pista "bastante dura" fabricada por Mondo en la que competirá en París, aunque sí que confía en que se batan muchos récords, especialmente de los atletas españoles.

"Desde que llegué a la Villa parece que son mis primeros Juegos porque en Tokio todo estaba vacío. En el comedor he estado con la kazaja Olga Rypakova -oro y bronce en Londres 2012 y Rio 2016-, y en Tokio teníamos miedo a hablar con la gente. La experiencia es muy 'guay', pero no hay que distraerse con los diez mil estímulos de la Villa", subrayó la triplista.

En una rueda de prensa conjunta al lado de su compañero Jordan Díaz y los mediofondistas Adel Mechaal y Marta García, la saltadora gallega dijo que tiene muchas ganas de competición. "Estoy deseando ver cómo se va a llenar el estadio con el 'deporte rey' de los Juegos, que es el atletismo y confío en sacar esa versión mía que tanto espera y disfruta la afición", expresó.

La bronce en los anteriores Juegos, los de la pandemia, se declaró sorprendida por el apoyo de los aficionados antes de los Juegos, aunque admitió que se ha 'quitado' de (ver) sus redes sociales para centrarse en la competición. "Esa expectación no me la esperaba. Haber ganado el Campeonato de Europa hace que le gente sueñe y apueste por mí, y eso es todo un orgullo", confesó.

Peleteiro reconoció que ha sido un ciclo olímpico "muy emocionante" a nivel personal. "El hecho de apartarme un año y medio me ayudó y enseñó a apreciar el deporte de alto nivel. Cuando llevas muchos años pierdes la conciencia de la suerte que tienes por ser deportista, y ahora aprecio más estar aquí, lo que es ser olímpica y saltar lejos", manifestó.

La palabra 'estrella' le parece algo exagerado para referirse a la atleta de Ribeira. "No me considero una estrella, pero sí una persona con mucha luz. Esa luz no solo me pertenece a mí sino a los que están a mi lado. Ojalá sea un referente para los niños del mañana", deseó la pupila de la 'factoría' de Iván Pedroso en Guadalajara.

Confesó que sí le gusta ver videos de otras atletas, pero de generaciones pasadas, para mejorar su técnica y esas "pequeñeces que te pueden hacer ganar una medalla olímpica". "A mis rivales no las veo porque no me gusta la técnica de ninguna", subrayó.

JORDAN DÍAZ: "TENGO QUE GESTIONAR LAS EMOCIONES"

Por su parte, Jordan Díaz, campeón de Europa con un salto de 18,18 metros, el tercero mejor de la historia, estuvo en el área internacional de la Villa Olímpica apenas unos minutos para marcharse a la carrera al entrenamiento.

"Los Juegos son una competición de alto nivel en las que hay que saber gestionar las emociones. Hay que tomarlo bien para que no te cree problemas a la hora de competir y estar lo más tranquilo posible", deseó.

En este sentido, el saltador de triple de origen cubano deseó que comience el concurso. "Tengo muchas ganas de competir. Es una competición muy diferente y estoy con ganas de que llegue. ¿El pasillo? No creo que haya mucha diferencia, no creo que influya mucho en el resultado", aseguró Díaz antes de abandonar la sala camino de ese pasillo olímpico.

