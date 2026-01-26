Pelicans desperdician ventaja de 20 puntos y vencen 104-95 a Spurs

SAN ANTONIO (AP) — Saddiq Bey y Zion Williamson anotaron cada uno 24 puntos y capturaron diez rebotes, y los Pelicans de Nueva Orleans desperdiciaron una ventaja de 20 puntos antes de recuperarse para vencer a los Spurs de San Antonio 104-95 la noche del domingo.

San Antonio tuvo una ventaja de 24-5 para abrir el último cuarto, pero Nueva Orleans cerró el juego con una racha de 17-3 para evitar una barrida de temporada por parte de los Spurs.

Victor Wembanyama lideró a San Antonio con 16 puntos, 16 rebotes y cuatro bloqueos. Keldon Johnson añadió 15 puntos mientras los Spurs no lograron capitalizar una remontada de dos dígitos.

La ventaja de Nueva Orleans se amplió a 19 puntos a mitad del tercer cuarto, lo que llevó al entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, a sustituir a toda su alineación titular tras un tiempo muerto.

Los Spurs acertaron 19 de 32 en tiros libres, incluyendo fallar sus últimos cuatro tiros libres con los Pelicans liderando 98-93.

Trey Murphy III añadió 17 puntos, nueve asistencias y seis rebotes para Nueva Orleans, que ganó su segundo partido consecutivo.

Los Spurs tuvieron toda su rotación disponible por primera vez desde el 29 de diciembre con el regreso de Devin Vassell de una distensión en el aductor izquierdo.

Vassell terminó con 13 puntos en 25 minutos.

