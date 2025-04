Pelicans despiden al jefe de operaciones David Griffin tras la mala temporada marcada por lesiones

NUEVA ORLEANS (AP) — Los Pelicans de Nueva Orleans despidieron al jefe de operaciones de baloncesto David Griffin el lunes, poniendo fin a una etapa de seis años durante el cual el club reclutó a la exestrella de Duke Zion Williamson, pero luchó por ganar consistentemente con tres entrenadores diferentes.

Griffin, cuyo título era vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, deja su puesto un día después de perder 115-100 ante Oklahoma City que extendió la racha de siete derrotas al final de la temporada del club plagado de lesiones.

El récord de 21-61 de los Pelicans —el cuarto peor en la NBA esta temporada— fue la segunda peor marca de la franquicia desde que el equipo se traslado a Nueva Orleans en 2002 y la peor desde la temporada 2004-05, cuando el club, entonces llamado Hornets, tuvo un récord de 18-64.

Pero los fracasos de los Pelicans esta temporada —su primera en las últimas cuatro sin un lugar en la postemporada— parecieron estar menos relacionados con el nivel de talento en la plantilla que con la salud de todos sus titulares e incluso de reservas destacados.

Las lesiones fueron tan frecuentes esta temporada que Griffin nunca pudo ver a los mejores jugadores del equipo que reunió el verano pasado jugar juntos bajo la dirección de Willie Green, el entrenador que contrató hace cuatro años.

El futuro de Green sigue siendo incierto y podría decidirlo el reemplazo de Griffin, que aún no ha sido nombrado.

"No he tenido ninguna discusión, ninguna conversación todavía", dijo Green el domingo cuando se le preguntó sobre su futuro con el club. "No lo hice bien. Tengo que asumir toda la responsabilidad de dónde estamos como equipo. Fallamos. Yo fallé".

Pero Green expresó que esperaba que la evaluación del club sobre él incluyera las tres temporadas anteriores, cuando Nueva Orleans se clasificó al play-in de la Conferencia Oeste y avanzó dos veces a una serie de playoffs de primera ronda.

"Creo que eso es importante. Intentas mirar el conjunto del trabajo", dijo Green. "Pero no me di este trabajo a mí mismo. Tuve que ser elegido para esta posición, y estoy agradecido".

Esta temporada, Williamson se perdió 52 juegos debido a varias lesiones, siendo la peor de ellas una distensión en el tendón de la corva.

El base titular Dejounte Murray —considerado la adquisición de mayor perfil del club la temporada pasada— se perdió 51 duelos debido a lesiones en la mano y el tendón de Aquiles.

Herb Jones, reconocido como uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA, se perdió 62 juegos por repetidas lesiones en el hombro derecho.

El alero Brandon Ingram, quien comenzó esta temporada descontento porque no había firmado una extensión de contrato, apareció en solo 18 juegos con Nueva Orleans debido a una lesión en el tobillo antes de ser traspasado a Toronto en febrero.

Trey Murphy III se perdió 29 juegos por múltiples lesiones.

Griffin, quien no habló con los medios el domingo, se unió a los Pelicans en 2019. Poco después, los Pelicans ganaron la lotería del draft de la NBA, lo que les dio la oportunidad de reclutar a Williamson, el mejor prospecto general de ese año.

Pero lo que parecía ser buena fortuna en ese momento, en retrospectiva, parece más una maldición.

Acosado por las lesiones, Williamson ha perdido 258 de 472 juegos de temporada regular desde que fue reclutado y nunca ha aparecido en un juego de postemporada.

Los Pelicans tienen un récord de temporada regular de 209-263 desde que Griffin llegó y el club perdió ambas series de playoffs de primera ronda que disputó en ese período.

El récord de esta temporada también fue el peor de los Pelicans desde que el difunto esposo de la propietaria del equipo, Gayle Benson, Tom, compró el club en 2012.

Esos resultados han dejado un aire de incertidumbre en torno a la próxima temporada baja de los Pelicans, no solo para la oficina principal y el cuerpo técnico.

"Realmente no sabemos quién va a regresar. Solo estoy tratando de ser honesto contigo", dijo Murphy. "Nadie está a salvo".

___

AP NBA: https://apnews.com/hub/nba