Película de "Los 4 Fantásticos" parece el comienzo de la primera familia de Marvel

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 24 jul (Reuters) - Para el actor Ebon Moss-Bachrach, la película de superhéroes "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" es diferente de otras películas de Marvel porque se centra en una familia muy unida. "Nuestra película trata de una familia que lo ha sido durante muchos años y sufre esta transformación juntos, lo que les une aún más", dijo Moss-Bachrach, que interpreta al rocoso personaje llamado La Mole.

El actor de "The Bear" añadió que el amor está en el corazón de la película, especialmente cuando se trata de estar en una "situación precaria" como "guardianes del mundo".

Haciéndose eco de esto, Pedro Pascal, que interpreta al científico Reed Richards, siente que el reparto es como una familia.

"Estamos en familia y cogidos de la mano, esperando a que la película se estrene en el mundo", dijo.

"Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" de Disney presenta a la primera familia de Marvel enfrentándose a la amenaza cósmica de Galactus, un devorador de planetas intergaláctico, en un mundo futurista inspirado en los años sesenta.

Junto a Moss-Bachrach y Pascal están los miembros del reparto Vanessa Kirby, que interpreta a la esposa de Reed con poderes de invisibilidad llamada Sue Storm, y Joseph Quinn como Johnny Storm, que tiene poderes de fuego. La película, que obtuvo una puntuación positiva del 87% en el portal de reseñas Rotten Tomatoes, llega a los cines el jueves.

"Fiel a su subtítulo, la película se siente como un nuevo comienzo", escribió Peter Debruge de Variety en una crítica.

Pascal considera que la clave para adentrarse en sus populares papeles en proyectos como "Game of Thrones", "The Mandalorian" y "The Last of Us" ha sido estudiar el contenido.

"Me encanta prestar atención al legado de los personajes y al legado del material en el que te estás metiendo. Me encanta formar parte de una adaptación o de algo que tiene autoría previa, porque me ayuda", dijo. Daniel Loria, vicepresidente de Boxoffice, predice que "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" se estrenará en el mercado estadounidense con una recaudación de entre US$115 millones y US$135 millones.

Aunque las ventas se sitúan actualmente en torno a los US$115 o US$125 millones, ha observado un aumento en la compra de entradas durante la última semana que probablemente se acerque más a la horquilla de US$115 a US$135 millones.

Para el director Matt Shakman, la película es una celebración de primicias en varios sentidos.

"El ADN de Los 4 Fantásticos es la carrera espacial. Así que los primeros pasos es una referencia obvia a Neil Armstrong, y un pequeño paso para la humanidad", dijo. "Pero también son los primeros pasos de un bebé. La idea de lo que supone tener un bebé para una familia y cómo la cambia. También, sobre los primeros pasos para la primera familia de Marvel en el MCU, trayéndolos a este universo por primera vez", añadió. (Información de Rollo Ross y Danielle Broadway; edición de Mary Milliken y Diane Craft; editado en español por Irene Martínez)