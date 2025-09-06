Película "Hiedra" de Ecuador, mejor guion en sección Horizontes de Venecia

La película "Hiedra", escrita y dirigida por la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, recibió este sábado el premio al Mejor Guion en la sección Horizontes de la 82ª Mostra de Venecia.

"Hiedra" fue el primer largometraje de Ecuador presentado en el festival de Venecia en 26 años. Competía en la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a nuevas tendencias.

"Hacer cine en Ecuador solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos, y este premio significa mucho para el cine de mi país", expresó, emocionada, la cineasta al recoger el galardón.

"Me importaba mucho la idea de las heridas de la infancia y de la adolescencia, que de alguna manera desembocan en la adultez", explicó Barragán, de 38 años, este sábado en rueda de prensa.

La última cinta de la directora de "Alba" o "La piel del pulpo" relata el encuentro entre Azucena y Julio, dos jóvenes que arrastran una herida de infancia. Ella, porque tuvo que abandonar al hijo que tuvo siendo aún una niña, y él, que creció en un hogar de acogida, porque nunca conoció a sus padres.

Para el casting, como ya hiciera en trabajos anteriores como "Alba" o "La piel del pulpo", Barragán buscó "actores naturales". En este caso, la gran mayoría del reparto eran adolescentes.

En cambio, Azucena está encarnada por la actriz mexicana Simone Bucio ("La región salvaje", 2016).

En esta 82ª Mostra, no hubo ninguna película iberoamericana en competición oficial.

La mayoría de los trabajos presentados desde España y América Latina figuran en las secciones Horizontes y Spotlight.

jvb/eg