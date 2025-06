Peligra la Eurocopa para Aitana Bonmatí, ingresada por meningitis vírica

La vigente doble Balón de Oro Aitana Bonmatí está ingresada en el hospital tras haberle sido diagnosticada una meningitis vírica, anunció el viernes la Federación Española (RFEF), a cuatro días del comienzo de la Eurocopa de Suiza (2-27 julio).

"Tras las pruebas médicas realizadas a la internacional Aitana Bonmatí, la jugadora del Barcelona y de la selección española ha sido diagnosticada con una meningitis vírica, encontrándose pendiente de evolución", señaló la RFEF en un comunicado.

España había jugado justo antes su único amistoso preparatorio para la Eurocopa, con victoria 3-1 ante Japón en Leganés.

Aitana, que no entrenó el jueves por sufrir un proceso febril, había publicado en sus redes sociales una fotografía en la que se veía su brazo con medicación intravenosa, en una cama de hospital, con una pantalla de televisión y el partido de fondo.

Montse Tomé, la seleccionadora española, respondió en sala de prensa sobre la futbolista tras la victoria ante Japón.

"Hoy por la mañana el doctor la llevó a hacerle pruebas. Al principio todo salió bien, pero en la última salió que tiene una meningitis vírica. La palabra asusta… pero en principio está controlado, aunque no sabemos plazos", señaló la entrenadora, subrayando que la jugadora le había autorizado a que hablara de su enfermedad.

Posibilidad de cambio en la lista

A la seleccionadora también le preguntaron si podría jugar la Eurocopa: "No sabemos plazos pero dentro de una lógica esperaremos a Aitana todo el tiempo que se pueda".

"No puedo decir nada más. Aitana es una jugadora importantísima, la vamos a esperar sí o sí hasta el final. No puedo aportar más información, no soy médico y no puedo profundizar. No tengo duda de que necesitamos a Aitana", añadió en rueda de prensa.

La prensa española indicó este sábado que la talentosa centrocampista podría no viajar con la selección a Suiza este domingo, y debido al plazo de recuperación, estimado en más de una semana, podría perderse como mínimo la fase de grupos, que arranca el 3 de julio contra Portugal.

La evolución del estado de la jugadora podría llevar incluso a su sustitución en la lista de 23 jugadoras convocadas, opción permitida por la UEFA en caso de lesión o enfermedad grave.

Si la selección estima que no se recuperará a tiempo para disputar ni siquiera la fase final, se podría recurrir a esa opción, que debería de ser validada por el médico de la Roja y por un médico del Comité Médico de la UEFA, como mínimo 24 horas antes del debut de España, es decir, el próximo miércoles. Mensaje de apoyo de Wiegman La Balón de Oro en 2023 y 2024 había participado el martes con normalidad en el día de los medios de la selección española. Causada por un virus y considerada muy grave, la meningitis vírica es una inflamación de las capas de tejido que cubren el encéfalo y la médula espinal (meninges) y del espacio que contiene el líquido situado entre las meninges (espacio subaracnoideo). Su baja trae a la afición española el doloroso recuerdo de la grave lesión de rodilla que sufrió Alexia Putellas justo antes de la Eurocopa 2022, que privó a la también dos veces Balón de Oro de disputar el torneo continental con la Roja. La noticia de la enfermedad de la mejor futbolista de las dos últimas temporadas traspasó las fronteras españolas y este mismo sábado la seleccionadora inglesa Sarina Wiegman se refirió a la situación. "Espero que esté bien, que se recupere y que vuelva con el equipo, a jugar, porque todo el mundo quiere ver a jugadoras como Bonmatí", declaró la entrenadora neerlandesa en la rueda de prensa previa a un amistoso de preparación contra Jamaica. "Cuando vas al torneo, quieres que las mejores jugadoras de Europa participen porque es emocionante. La gente viene para ver a las mejores jugadoras de Europa así que espero que participe y se recupere pronto", incidió Wiegman. pm/mas/dam/mcd