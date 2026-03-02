Peligra la "Finalissima" entre España y Argentina en Qatar tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

2 mar (Reuters) -

La "Finalissima" entre España y Argentina en Doha está en duda después de que la ‌Asociación de Fútbol ‌de ⁠Qatar suspendiera indefinidamente los torneos de fútbol tras los contra Irán y los misiles lanzados en represalia contra la península ​arábiga.

El ⁠partido ⁠entre España, ganadora de la Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa ​América, estaba previsto para el 27 de marzo en el ‌estadio Lusail de Doha, con posibles jugadores de ​renombre como Lamine Yamal ​y Lionel Messi.

"La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso", dijo la asociación en un comunicado el domingo.

"Las nuevas ​fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo a ⁠través de los canales oficiales de la Asociación".

La decisión final sobre el aplazamiento del ‌partido recae en los organizadores del evento, la UEFA y la CONMEBOL.

La Asociación de Fútbol de Baréin pospuso todos sus partidos hasta nuevo aviso, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol anunció el domingo que retrasaba los partidos de la Liga de Campeones Elite en la región.

La ‌Liga de Campeones de AFC 2, entre clubes asiáticos, que actualmente está en ⁠fase de cuartos de final, también se ha visto afectada, ‌junto con los partidos de la Liga Challenge.

Los ⁠países de Oriente Medio están en alerta ⁠máxima desde el sábado, cuando EEUU e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán con el objetivo de reducir su capacidad militar.

Irán respondió atacando objetivos estadounidenses en la región, incluyendo en Emiratos Árabes Unidos, Arabia ‌Saudí y Qatar.

El domingo, el Ministerio ​del Interior de Qatar informó de un incendio en una zona industrial tras la caída de restos de un misil interceptado. (Información de Suramya Kaushik en Bangalore; edición de Christopher ‌Cushing y Kevin Buckland; edición en español de María Bayarri Cárdenas)