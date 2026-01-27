Peligro en la Champions: PSG, Real Madrid, Barcelona y Man City enfrentan riesgo de caer a playoffs

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona y Manchester City se encuentran entre los gigantes del fútbol europeo que no pueden darse el lujo de tropezar en una tensa última fecha de la fase inicial de la Liga de Campeones el miércoles

Todos enfrentan la posibilidad de ser relegados a los playoffs en una noche con 18 partidos en la competencia de clubes de élite de Europa

Ocho equipos avanzarán directamente a los octavos de final. Los siguientes 16 disputarán playoffs a dos partidos para completar el cuadro en la fase de eliminación directa

Después de siete rondas, el líder Arsenal y su escolta Bayern Múnich son los únicos equipos que han asegurado sus plazas

Todo esto abre el compás para una noche potencialmente emocionante de acción, ya que apenas tres puntos separan al tercero Madrid y el 15to Juventus

Muy apretado para pronosticar

Ocho equipos, desde el sexto PSG hasta el 13ro Atalanta se aglutinan con 13 puntos. Esto aumenta la posibilidad de vuelcos en el orden de la tabla de posiciones dependiendo de los resultados

El PSG recibirá a Newcastle. El gigante francés está por delante del club inglés en goles anotados y una derrota o un empate podría hacer que el reinante campeón de Europa salga de los ocho primeros

Tanto el Barcelona como el City, ambos con 13 puntos, también quieren escalar en la zona de clasificación automática

El Barcelona juega en casa contra Copenhague y el City, campeón europeo en 2023, recibe al Galatasaray turco

“Prefiero tener más (puntos) pero es lo que merecemos. Necesitamos concentrarnos e intentar ganar nuestro partido y luego ver en qué posición terminamos”, dijo Pep Guardiola, el técnico de City. “Veremos el resultado en los últimos 10 minutos y luego veremos (qué tenemos que hacer). Tenemos que concentrarnos en nuestro juego, esa es la clave”

El PSG y el City terminaron en los playoffs la temporada pasada con resultados muy diferentes. El City se quedó fuera de los octavos de final tras ser eliminado por el Madrid, mientras que el PSG conquistó el trofeo por primera vez

Al borde

Chelsea ocupa la octava posición, pero hay mucho más peligro para el campeón italiano Napoli, su rival que será local

Napoli se encuentra en el puesto 25 en la clasificación, un lugar por debajo de los playoffs, y corre un severo riesgo de quedar fuera

Se trata de uno de los cruces más atractivas de la jornada al añadir el condimento que Antonio Conte, el actual técnico de Napoli dirigió a Chelsea en el pasado reciente

“Les conozco muy bien, conozco sus ambiciones. Son campeones del mundo de clubes”, dijo Conte. “Tenemos que darlo todo. No podemos subestimarlos. Sabemos lo que significa jugar en nuestro terreno. Sería genial ver una ola de azul apoyándonos”

José Mourinho, dos veces ganador de la Liga de Campeones, podría ser otro técnico de prestigio que se despida en la primera etapa. Su Benfica necesita vencer al Madrid, antiguo club del estratega portugués, y depender de otros resultados para llegar a los playoffs

El Madrid está tercero con 15 puntos y aún no tiene asegurado terminar entre los ocho primeros

Dominio de la Premier

Cinco equipos de la Liga Premier se encuentran entre los ocho primeros. Aparte de Arsenal en la cima, Liverpool se ubica cuarto con 15 puntos

Liverpool tiene la clasificación al alcance. Le toca recibir a Qarabag, pero el club azerbaiyano ha sido una de las revelaciones de esta edición y está en las posiciones de playoff

Tottenham marcha quinto con 14 puntos y sus actuaciones en Europa han proporcionado algo de aliento para el asediado técnico Thomas Frank debido a los magros resultados en el frente doméstico. Los Spurs visitarán al ya eliminado Eintracht Frankfurt

Perfección

Arsenal debería convertirse en el primer equipo en completar una fase de liga perfecta cuando reciba al colista Kairat. Esta es la segunda temporada del nuevo formato que reemplazó las etapas de grupos anteriores

En el formato anterior, 13 equipos avanzaron con foja inmaculada, pero tuvieron que jugar seis partidos antes de la fase de eliminación directa

Arsenal podría acabar con el pleno de ocho victorias si, como se espera, supera al Kairat de Kazajistán

¿Está funcionando el nuevo formato?

Mientras que varios equipos importantes enfrentan la posibilidad de los playoffs, los lugares de clasificación automática aún podrían estar dominados por la élite de Europa si el Barcelona y el City logran acceder

El formato anterior había sido considerado como obsoleto, sin suficiente riesgo en los partidos

Probablemente, el Napoli representaría la única gran sorpresa si no logra meterse en los playoffs, lo que podría propiciar reproches de que el nuevo formato aún produce resultados predecibles

Sin embargo, el hecho de que haya tanta incertidumbre previo a la última fecha sugiere que el formato está creando suficiente peligro hasta el final

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs?

El sorteo de los playoffs será al mediodía del centro europeo el viernes

