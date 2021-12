Pellegrini: "Ganar al Barcelona en su campo tiene doble mérito"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostr贸 "muy satisfecho" con su equipo tras imponerse (0-1) al Barcelona en el Camp Nou (0-1), gracias a un gol de Juanmi, y asegur贸 que tiene "doble m茅rito" de su plantilla.

"Son tres puntos m谩s, y cuantos m谩s tengamos, mejor para nosotros. Ganar a un grande como el Barcelona en su campo le da un doble m茅rito al equipo. Quiz谩 hab铆a cr铆ticas antes de este partido por nuestros resultados contra los 'grandes', pero nosotros jugamos igual contra cualquier rival y cualquier campo", indic贸 en la rueda de prensa posterior al choque.

"No veo el f煤tbol de esa forma. Son los puntos m谩s valorizados y nosotros vamos sumando y ganando confianza. Personalmente tengo alegr铆a porque el equipo sigue avanzando", a帽adi贸 el chileno, que analiz贸 el partido en dos partes claramente diferenciadas.

"En el primer tiempo estuvo muy equilibrado pero ya tuvimos cuatro o cinco incursiones y luego ellos dominaron con remates peligrosos, y fuimos a buscar la espalda. Lleg贸 el gol de Juanmi y conquistamos esa victoria estuvimos aplicados atr谩s y al final logramos batir al Barcelona aqu铆 en su campo", apunt贸.

"El Barcelona sigue teniendo una gran plantilla pero est谩n con un cambio de sistema, Xavi tiene claro lo que va a hacer, pero ya tengo bastante con lo m铆o como para hablar de lo que pasa en el Barcelona en este momento", agreg贸 Pellegrini, contento por la tercera posici贸n de su equipo.

Adem谩s, preguntado por la ausencia de Fekir dijo que nunca temieron no poder ganar. "Las individualidades son muy importantes pero tiene que haber un funcionamiento de equipo. Siempre hemos estado en posiciones europeas y esto es porque hemos logrado un plantel comprometido con lo que hacemos y con rendimiento alto. Pero en ning煤n momento pensamos que no ten铆amos posibilidades porque no estuviera Fekir. Ven铆amos a por el partido desde el principio y por suerte lo encontramos", asever贸.

"驴Canales? Viene hace varios partidos levantando mucho su nivel, es muy importante para nosotros, nos hace funcionar como equipo, se acomoda a distintas funciones y fue un peligro constante. Tiene mucha entrega f铆sica y nos permiti贸 ralentizar la salida del FC Barcelona", coment贸.

Por 煤ltimo, Pellegrini alab贸 el trabajo defensivo de sus jugadores. "Defensivamente cumplimos los once del campo y cada uno en su lugar. A ellos les costaba sacar el bal贸n y nuestros centrales estuvieron muy aplicados. Ellos son peligrosos con Jordi Alba pero estuvimos todos muy aplicados", sentenci贸.