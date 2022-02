Pellegrini: "La ilusión se genera por lo que el equipo da en el campo, yo no puedo manejar la ilusión"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reivindic贸 que su equipo es el "煤nico" conjunto espa帽ol vivo en tres competiciones, destacando que "no va a cambiar la manera de jugar" que les ha tra铆do hasta aqu铆, e insistiendo en que la ilusi贸n que se ha generado en torno al club "se genera por lo que los jugadores dan en el campo".

"La ilusi贸n se genera por lo que da el equipo en la cancha, yo no puedo manejar la ilusi贸n. Tenemos que hacer m茅rito por lo que estamos haciendo, independientemente de lo que suceda en el futuro. El jugador maneja la ilusi贸n sin exceso de crecimiento por ganar ni exceso de amargura cuando se pierde. Cada partido es distinto, pero no vamos a dejar la Liga o Europa de lado", recalc贸 Pellegrini en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano.

El chileno reiter贸 que los verdiblancos "nunca" han estado "en una nube" por los buenos resultados. "Siempre hemos estado con los pies en el suelo. Perder contra un rival de Champions (Villarreal) est谩 dentro de lo probable. Ni eso nos hace sentirnos peores ni antes nos cre铆amos los mejores. Vamos a seguir teniendo esa exigencia, por algo somos el 煤nico club que seguimos en tres competiciones. Ni ganar nos saca de la realidad, ni perder nos va a amargar, tratamos de mantener un equilibrio", a帽adi贸.

"Los cuatro equipos que estamos en semifinales hemos hecho m茅ritos. No creo que haya favorito para ganar la Copa. No es casualidad que estemos jugando esta semifinal, vamos a seguir para delante y ojal谩 podamos ganar el t铆tulo, pero no vamos a dejar de lado otras competiciones. La copa es una manera m谩s corta de estar en Europa. Hay convencimiento de que si hemos llegado de una manera no la vamos a variar de aqu铆 en adelante", se帽al贸 respecto al juego del equipo.

Pellegrini insisti贸 en que se enfrentar谩n a "un muy buen rival, con mucho m茅rito". "Es un equipo que en su campo es muy fuerte, con las ideas muy claras, un juego asociativo. Haber jugado hace poco tiempo all铆 nos ayuda, pero los partidos son distintos, tenemos que entrar muy aplicados defensivamente", analiz贸.

El t茅cnico abord贸 el tema del estado del terreno de juego, que critic贸 en el partido de Liga entre ambos equipos que se disput贸 en Vallecas. "El Rayo se asocia mucho con el bal贸n y el campo nos perjudic贸 a ambos. Hay que tener campos acordes a LaLiga, por la calidad del espect谩culo", explic贸.

"No hay predilecci贸n por ninguna competici贸n. El equipo no va a cambiar su estilo de juego, esto nos ha llevado por buen camino. No ser谩 un drama si nos eliminan de alguna competici贸n, es un m茅rito estar vivos en las tres", expres贸, antes de insistir en que es m谩s justo eliminar el valor doble de los goles fuera de casa y recuperar las eliminatorias a ida y vuelta.

El entrenador confirm贸 que Canales no estuvo en el entrenamiento de este martes por un "problema personal", por lo que habr谩 que esperar para saber si est谩 disponible para el Rayo, con Bravo, Joaqu铆n, Camarasa y Montoya como 煤nicos descartados.

"Jugamos 14 partidos en 40 d铆as, se puede explotar un equipo hasta que se lesione o puedes hacer rotaciones. Alex Moreno est谩 sin problemas para este partido. Carvalho ten铆a un problema en los aductores, pero se ha recuperado y estar谩 en la lista. William ha demostrado muy buen rendimiento, como otros, eso nos permite estar disputando las tres competiciones", zanj贸 Pellegrini.

Finalmente, el t茅cnico se mostr贸 satisfecho por ver jugar a su equipo c贸mo a 茅l le gusta. "Como t茅cnico no puedo estar contento, pero no creo que el t茅cnico ser谩 la primera figura. Los pilares fundamentales son los jugadores", concluy贸.