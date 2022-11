Pellegrini: "La mejor manera de llegar al derbi es jugar bien este jueves"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, advirtió este miércoles que "la mejor manera de llegar al derbi" ante el Sevilla de este domingo es "jugar bien" ante el HJK este jueves en la Liga Europa, un duelo que no es para jugar "con juveniles".

"Es importante seguir generando esa ilusión. Estamos muy contentos de la manera en cómo clasificamos y de estar donde estamos. Pero estamos todavía en la fecha 12 del campeonato", comentó el chileno sobre la situación del conjunto verdiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro ante el equipo finlandés de este jueves (21.00 horas) en el Benito Villamarín.

Los béticos ya confirmaron su primer puesto en la anterior jornada, por lo que no se juegan nada en este 'trámite' ante el HJK. Sin embargo, aunque "la tensión baja, la responsabilidad es la misma". "Personalmente, la mejor manera de llegar bien al derbi es jugar bien el jueves. Si tienes en la cabeza otro partido, es difícil incluso que juegues", apuntó.

"Tenemos que ver c√≥mo va el partido, pero ma√Īana no es una oportunidad para juveniles, es una oportunidad de jugar en casa. No es el esp√≠ritu de ma√Īana", se√Īal√≥ ante la posibilidad de realizar rotaciones.

Así, 'El Ingeniero' insistió en que "no hay un equipo titular en Liga y un 'Equipo B' en la Liga Europa, ya que "es muy importante" que el rendimiento de toda la plantilla "sea alto" este jueves para "saber cuál es el mejor equipo de cara al domingo". "Las rotaciones seguirán el mismo criterio, sin pensar en el partido del domingo. Primero por el rendimiento y la confianza, los minutos jugados este mes para evitar lesiones musculares... No vamos a jugar con juveniles", recalcó.

Con el derbi ante el Sevilla ya en el horizonte, duelo que Pellegrini nunca ha ganado en Liga, el técnico destacó que "lo importante es el rendimiento global". "Por suerte, hemos clasificado dos veces a Europa, e intentamos mejorarlo para avanzar y hacer más fuerte al club", comentó.

"Si ganamos el derbi, al Madrid, al Atlético, mejor todavía. Si ganamos al Sevilla dos veces y clasificamos décimos, no me produciría ninguna alegría. Al aficionado le produciría puntualmente una alegría. Pero, el hincha está más contento por ver a un equipo que compite y gana una Copa del Rey", reflexionó.

Por ello, focalizó en un HJK Helsinki como "equipo grande en su país, acostumbrado a ganar. "Allí tuvimos un partido difícil, muy estrecho. Siempre son complicados estos partidos", recordó.

En el apartado de bajas para enfrentarse a los finlandeses, Pellegrini confirmó que Guido Rodríguez "está recuperándose de un fuerte golpe en la cadera", por lo que no estará disponible este jueves, aunque podría volver el domingo. Joaquín Sánchez también esta descartado para el duelo europeo y el derbi por una lesión muscular. "No jugará hasta después del Mundial", avanzó. "No era lo que quería ni queríamos. Sin Nabil (Fekir) y sin Canales también dimos la cara ante el HJK", agregó, antes de informar de que Sergio Canales sí entrará en la convocatoria.

Finalmente, Pellegrini elogió la progresión exponencial del canterano Juan Cruz, autor de uno de los goles de la victoria ante la Real Sociedad de este fin de semana. "Hay que ir con tranquilidad y cuidado. Es difícil debutar, pero más difícil es mantenerse, pero va por el camino correcto. No hay que sobre dimensionar las cosas, tiene pocos minutos en Primera y tiene que demostrar que está capacitado para jugar en el Betis", manifestó.

Tambi√©n compareci√≥ en rueda de prensa un William Carvalho que ser√° de la partida este jueves, seg√ļn confirm√≥ Pellegrini, y que puso en valor el "amor" y el "cari√Īo" de la afici√≥n b√©tica por el club, tambi√©n en duelo como el de este domingo ante su m√°ximo rival. "Es importante para nosotros, espero que siga igual", dese√≥.

"El m√≠ster me ha ayudado mucho, la condici√≥n f√≠sica es muy importante, y este a√Īo estoy trabajando muy bien. Lo m√°s importante es trabajar bien todos los d√≠as y dar todo lo que tenemos", zanj√≥ sobre su rendimiento actual.

