Pellegrini: "Nadie puede estar decepcionado con el equipo"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lament贸 la eliminaci贸n de su equipo en los octavos de final de la Liga Europa tras empatar con el Eintracht (1-1 y 3-2 en el global) y asegur贸 que "nadie puede estar decepcionado con el equipo" pese al adi贸s en la segunda competici贸n continental.

"Fue bastante cruel el empate en el 煤ltimo minuto. Hab铆amos hecho muy buen partido y tuvimos la tranquilidad para hacer el gol sin desesperarnos y sin dejar espacios atr谩s", analiz贸 Pellegrini en declaraciones a Movistar. "Pero desgraciadamente en el minuto 120 lleg贸 su gol en un bal贸n detenido y empataron el partido", a帽adi贸.

"Ellos no hab铆an tenido un tiro al arco en los 煤ltimos 30 minutos y estaban bajos an铆micamente, pero no se dio. Ahora hay que seguir con la cabeza arriba para seguir compitiendo. 驴En los penaltis? No, el equipo no se ha visto en los penaltis (con el gol de Borja), su gol fue de un rebote cuando Guido y Rui Silva chocaron de pleno y el bal贸n entr贸", relat贸.

Adem谩s, el t茅cnico chileno pidi贸 a la afici贸n que valore el esfuerzo del equipo. "Nadie puede estar decepcionado con el equipo porque ha competido hasta el 煤ltimo minuto. Nos empataron en un bal贸n parado y el f煤tbol es as铆. Hay momentos de alegr铆a y de tristeza y a todos nos hubiera gustado seguir en la Europa League", coment贸.

"Pudimos jugar 10 partidos en esta competici贸n y estuvimos a un paso de los cuartos de final, pero por otro lado nos va a dejar un poco m谩s de espacio en el 'fixture' antes de la final de Copa. Estamos muy amargados pero hay que buscarle el lado positivo. Lo aprovecharemos para buscar un puesto m谩s avanzado en Liga y para la final de la Copa del Rey", finaliz贸 Pellegrini.