Pellegrini: "El Betis lucha por llegar lo más arriba posible"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró que su equipo se pone como meta "llegar lo más arriba posible" en esta Liga Santander, en la que están sextos y en la que visitan en esta jornada al líder FC Barcelona, al que ya ganaron la temporada pasada en un hito que intentarán repetir.

"Nos ponemos la 'Champions' de objetivo y estamos preparados para ser competitivos. Pero la lucha del Betis es por tratar de llegar lo más arriba posible, no por la 'Champions'. En mis tres años hemos estado cerca, pero no lo tenemos como objetivo claro", opinó en rueda de prensa.

En este sentido, señaló que su presupuesto no les obliga a estar en la Liga de Campeones. "Nuestro presupuesto está a un nivel de poder competir por ello pero no estamos obsesionados ni va a cambiar la mentalidad del club por estar o no en 'Champions'", valoró.

De todos modos, reiteró que "siempre" miran "hacia arriba". "Si estamos en esta posición (sextos) es por algo. Contra quien sea, tenemos que demostrar en los 90 minutos que estamos capacitados. Todos los rivales son competencia", aseguró.

Ahora se enfrentan al Barça, al que el año pasado ganaron 0-1 en el Camp Nou. "Debilidades, el Barcelona, no tiene muchas. En defensa le han hecho muy pocos goles, es el líder con 11 puntos de diferencia, juega en casa... Pero los ganamos hace un par de temporadas y siempre digo que estos partidos, si no los puedes ganar, que sea por el rival", apeló.

Y llegan bien a este choque. "Contra la Real Sociedad hicimos un buen partido defensivamente pero ante Osasuna fue un desastre. Lo importante es la regularidad en ataque y defensa, que para mí es una sola cosa. Debemos tener regularidad y la menor cantidad de momentos malos en los partidos, que siempre se producen", comentó sobre los últimos partidos.

"El equipo llega bien, ha sido una temporada bastante regular con algunos baches en estos últimos partidos. Hemos tenido algunos momentos poco creativos, pero competitivos siempre y hemos peleado hasta el final. Seguimos nuestra línea intentando llegar a lo más arriba posible. Ojalá podamos rematar la temporada con un logro", aseguró.

En Barcelona no estará el delantero Borja Iglesias, baja importante en la búsqueda de sacar algo positivo. "Tenía un golpe hace un par de semanas y le dieron otra vez, no está en condiciones y no está en la lista. Youssouf Sabaly se está recuperando pero tampoco está en condiciones. Víctor Ruiz y Nabil Fekir siguen lesionados. El resto están en condiciones", recordó.

"Los rendimientos de equipo es la suma de los individuales. Juanmi estuvo parado unos días por motivos médicos, está volviendo a entrenar y si consideremos oportuno que juegue, tendrá sus minutos", comentó sobre el posible regreso de Juanmi al equipo.

