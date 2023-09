"La venta de Luiz Felipe es un riesgo y una irresponsabilidad deportivamente"

BARCELONA, 15 Sep. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reiter√≥ este viernes en la previa del partido contra el FC Barcelona en Montju√Įc que jugar√° con lo que tiene, con una plantilla que ve corta y con apenas dos centrales, si bien matiz√≥ que cree en sus jugadores y que, ante el Bar√ßa, saldr√°n a por el partido de inicio para intentar prolongar un buen inicio de LaLiga EA Sports.

"Veremos cuál es el mejor '11' para el Barça. No tenemos una plantilla de gran cantidad, nos faltan tres dorsales. Para mí es importante la cantidad de jugadores con partidos cada tres día. Vamos a jugar con lo que tenemos y vamos a llegar hasta donde podamos, intentando hacerlo lo mejor posible en todas las competiciones", aseguró en rueda de prensa.

Para este choque, m√°s all√° de la plantilla corta, tiene bajas de importancia. "El equipo est√° entrenando bien con los que tenemos aptos para hacerlo. Desgraciadamente para este partido no vamos a contar con Claudio Bravo, ni con Youssouf Sabaly ni William Carvalho. Nabil Fekir se incorpora a entrenamientos pero tampoco va a estar, ni Andr√©s Guardado por un esguince", se√Īal√≥.

Pese a ello, asegur√≥ que saldr√°n a por todas en Montju√Įc. "El inicio del campeonato ha sido bueno a nivel de puntos y de juego. Voy por ciclos, sacamos 7 puntos de 12, m√°s o menos lo que necesitamos para luchar por Europa. Nos vienen 15 puntos y queremos sumar el m√°ximo sabiendo que nos viene el Barcelona ahora. Es un rival dif√≠cil pero el equipo va a salir a buscar el partido desde el principio", apunt√≥.

"El Barcelona est√° haciendo una gran campa√Īa en cuanto a resultados, ya lo hizo el a√Īo pasado y gan√≥. Est√°n invictos, tienen jugadores desequilibrantes con experiencia, con alternativas j√≥venes como ahora Lamine. Tenemos que hacer un partido completo y sin errores si queremos sumar puntos en Barcelona", argument√≥ el t√©cnico chileno.

No obstante, volvió a lamentar en el plano deportivo la salida del central Luiz Felipe a Arabia Saudí. "Es un tema que es bueno aclararlo. No es un conflicto entre el club y mi persona, yo di mi opinión personal pero no tengo derecho a voz ni a voto. La venta me parece positiva porque vino a coste cero y se vendió por 22 millones", aportó.

"Pero tiene un coste deportivo, el momento fue malo porque no se pudo reemplazar. Es un riesgo y una irresponsabilidad deportivamente pero el f√ļtbol cambia mucho. No creo que haya otra plantilla con solo dos centrales para tantos partidos. Ojal√° que no nos pase factura", se sincer√≥.

Con Marc Bartra y Germán Pezzella como centrales puros, más el exblaugrana Chadi Riad, Pellegrini aseguró que el joven Riad jugará ante el Barça. "Está entrenando con nosotros cada día y está capacitado para jugar. En esa misma posición se fueron muchos jugadores, que no están. Le va a tocar a él la responsabilidad de jugar, ojalá lo haga muy bien porque es un jugador con muchas condiciones", valoró.

De todos modos, quiere m√°s fichajes, sobre todo en defensa, para diciembre. "Ya dije lo que me parece que es mejor para ser un equipo competitivo. Nos debemos a los seguidores que nos apoyan, que han tenido a√Īos de satisfacciones y ojal√° este a√Īo no tengamos desilusiones. Tenemos responsabilidad, con estos nombres y menor cantidad, pero creo en este grupo y ante la adversidad se pone m√°s fuerte", matiz√≥.

"En n√ļmeros de jugadores nos faltan tres dorsales no ocupados, y el a√Īo pasado ten√≠amos 25 fichas m√°s tres del filial y pudimos hacer una buena campa√Īa. Hay una baja en n√ļmeros, pero los rendimientos personales dir√°n si la plantilla es mejor o peor. El Betis est√° para dar un salto m√°s, siempre lo intentamos. Este equipo ya ha demostrado que siempre pelea por estar lo m√°s arriba posible. Conf√≠o en no tener tan mala suerte con las lesiones como el a√Īo pasado", a√Īadi√≥.