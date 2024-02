El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, considera que "no hay ningún favorito" en la eliminatoria de 'playoffs' de Conference League que les enfrentará ante el Dinamo de Zagred croata, un equipo que "suele jugar Champions", por lo que espera un cruce "equilibrado".

"Veo una eliminatoria equilibrada, queremos sacar un buen resultado en casa y después visitar Croacia. No creo que haya favoritos, ni que el Dinamo vaya a descuidar la Conference. Si creemos que vamos a enfrentar a un rival fácil, estamos muy equivocados, este equipo suele jugar Champions", expresó Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Dinamo de Zagreb de este jueves (21.00).

El entrenador chileno aseguró que la ilusión verdiblanca por la Conference League "se mantiene igual". "Nos hubiese gustado jugar en la Liga Europa, pero nuestra intención es llegar lo más arriba posible en la Conference", admitió.

"En este momento tenemos una plantilla que está peleando en dos competiciones por volver a jugar en Europa el próximo año. Cada uno tiene una exigencia en los partidos y, sobre todo, creo que para jugar jueves y domingo hay que tener muchísima rotación y rendimiento. El logro que alcancemos al final va a refrescar ese trabajo", apuntó.

Tras caer eliminados de Liga Europa, el técnico aseguró tienen que "mirar solo al siguiente rival". "No creo que seamos favoritos, no me pongo ese objetivo futuro de llegar a unas semifinales o final, sino que pienso en el Zagreb", remarcó.

"Los rivales son distintos, pero nosotros intentamos normalmente hacer nuestro fútbol. Tenemos que mantener la misma dinámica que tuvimos contra el Cádiz y ojalá sea lo mismo en cuanto a rendimiento individual. El equipo está muy concentrado para dar un primer paso importante para la clasificación", apuntó.

Pellegrini recordó que el objetivo de ser equipo de Champions tienen que demostrarlo "domingo tras domingo dentro del campo". "Estamos en ese camino a pesar de los traspiés que hemos tenido. El equipo está en sexto lugar, que nos permite estar en Europa League para el próximo año, y vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos y veremos hasta dónde nos alcanza", dijo.

Sobre la nueva capitanía de Isco, Pellegrini mencionó que "todos los capitanes son elegidos por el grupo de jugadores". "Ellos mismos hacen la votación y creo que Isco se ganó ese reemplazo a Guardado, y la entrada en la capitanía valorizará el rol que tiene", explicó.

El entrenador bético confirmó que este jueves no podrá contar con Cedric Bakambu debido a que "atrasó su viaje por la Copa África". Mientras que al estadounidense Johnny Cardoso le falta "mantener la regularidad", aunque "va en el camino correcto".