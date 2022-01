Pellegrini: "Saber si un palo de plástico produce un traumatismo merece una investigación"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostr贸 "contento" por avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey pero "amargado" por tener que hacerlo en un Benito Villamar铆n sin p煤blico, condenando la actuaci贸n de un "descerebrado" pero tambi茅n cuestionando unas consecuencias que merecen una investigaci贸n.

"Contento por estar en la ronda siguiente, eliminamos al Sevilla en casa. Amargado tambi茅n porque se ha hecho un da帽o al f煤tbol muy grande, lo que sucedi贸 ayer, producto de un descerebrado, se qued贸 un estadio vac铆o, se castig贸 a 50.000. Creo que se merece una investigaci贸n, creo que se magnific贸, sin justificar, que haya sido un tuvo de pl谩stico, no s茅 si puede causar ese da帽o, con la violencia que le cae", dijo en rueda de prensa.

El Betis se llev贸 un derbi suspendido el s谩bado por el lanzamiento de una barra que impact贸 a Joan Jord谩n y que se reanud贸 este domingo con triunfo verdiblanco gracias al 2-1 de Canales. El t茅cnico local se帽al贸 al da帽o al f煤tbol e insisti贸 en que se debe investigar si el partido se pudo jugar.

"El derbi sufri贸 un da帽o muy grande y el f煤tbol, tambi茅n. Lo que sucedi贸 ayer pas贸 muchas otras veces y no se suspend铆an los partidos, se advert铆a por lo menos. Yo doy mi versi贸n, es distinta a la del Sevilla, pero no paso de ah铆. Me hubiera gustado haber estado con 50.000 personas disfrutando el triunfo como debi贸 haber sido si ayer se manejaba con un poco m谩s de grandeza. No es lo mismo sin hinchas, estamos todos felices, m谩s por seguir en la Copa", dijo.

"Estamos en cuartos, queremos mejorar lo del a帽o pasado, y en la Liga estamos en puestos de Champions. Estamos centrados ahora en la Liga con poco tiempo de recuperaci贸n. Es muy importante para el hincha del Betis pero personalmente no sent铆a ninguna necesidad de ganar al Sevilla, m谩s importante es estar jugando en Europa y no ganar a uno solo rival", a帽adi贸.

Pellegrini explic贸 su discusi贸n con Lopetegui. "Estamos de acuerdo y ninguna justificaci贸n a tirar un objeto a un jugador, se merece una buena investigaci贸n, por la versi贸n distinta, para saber si un palo de pl谩stico produce traumatismo craneoencef谩lico y era para suspender el partido. Son dos versiones distintas, nadie puede tener la verdad", apunt贸.

"El da帽o es tan grande que merece una investigaci贸n. No s茅 si puede producir tanto da帽o. Fue un partido disputado y el que hizo el gol gan贸. Lo primero que condeno es la persona que tir贸 el palo de pl谩stico y lo segundo las consecuencias que tuvo eso es lo que hay que investigar", termin贸.