Pellegrino, convencido de poder ganar la Sudamericana con un Lanús que "ha dado la talla"

El entrenador argentino Mauricio Pellegrino se mostró este viernes convencido de poder ganar la final de la Copa Sudamericana con Lanús, un equipo "que ha dado la talla" en la segunda competición de clubes más valiosa de Sudamérica.

Con un presupuesto muy inferior al de su rival, el Granate de la provincia de Buenos Aires enfrentará el sábado en Asunción a Atlético Mineiro en busca de su segundo título en la Sudamericana, tras el conquistado en 2013.

En el recorrido del torneo, Lanús superó a rivales que en el papel eran más fuertes, como Fluminense, y salió victorioso en definiciones apretadas contra Central Córdoba y Universidad de Chile.

"Hemos estado en el límite pero siempre el equipo ha dado la talla", dijo Pellegrino en una rueda de prensa, en la que destacó las "ganas de crecer" de sus dirigidos.

Ante Mineiro "ojalá" que "no sea la excepción y siempre podamos estar a ese nivel para que cuando la moneda camine por esa cornisa podamos buscarla por el otro lado", añadió el DT de 54 años.

Aunque históricamente Lanús no era protagonista en torneos internacionales, ha jugado cuatro finales de Libertadores y Sudamericana desde 2013, solo igualado en Argentina por River Plate.

Previo a la final, Pellegrino destacó que desea vencer siendo fiel a su estilo, sin pensar en "ganar como sea".

"Hay que ganar en el modelo Lanús, haciendo lo que hay que hacer, lo que nos trajo hasta acá, sacando la mejor versión posible".

En la misma línea de su entrenador, el defensor Carlos Izquierdoz destacó la fortaleza de una plantilla que combina jóvenes futbolistas con veteranos como él.

"Ya hemos sorteado rivales muy importantes y creo que una de las virtudes de este equipo es adaptarse a cada situación", soltó el zaguero de 37 años.

Desde su retiro como futbolista en 2006, Pellegrino ha dirigido varios clubes en Argentina, España y uno en Inglaterra.

Aunque hasta ahora no ha ganado ningún título, aseguró que eso no lo trasnocha.

"¿Es indispensable (ganar) para que yo sea el mejor entrenador posible? No lo sé", cuestionó.

