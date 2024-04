Pellegrino: "El Barça está en el mejor momento del año"

El entrenador del Cádiz, Mauricio Pellegrino, ha asegurado que ante el FC Barcelona, al que se enfrentan este sábado en el Nuevo Mirandilla (21.00 horas), necesitarán que "el plan salga casi a la perfección", además de advertir de que los azulgranas están "en el mejor momento del año".

"Creo que están en el mejor momento del año. Es un equipo que hace muchísimas cosas bien, a mí me encanta cómo están jugando. Sabemos que vamos a tener que hacer mucho mejor muchas cosas para tener posibilidades", declaró en rueda de prensa. "Se trata de un rival de envergadura y necesitamos hacer muchas cosas bien para tener posibilidades, pero estamos con mucha ilusión de plantar cara y de hacer nuestro trabajo. Ojalá podamos tener un buen día", añadió.

Además, no cree que les afecte tener el martes el partido ante el PSG porque "están acostumbrados a jugar partidos y varias competiciones y tienen plantel suficiente". "Una cosa son los jugadores que están en su mejor momento y otra, cuidarse para una eliminatoria. Eso a nosotros no nos cambia mucho. Lo que nos puede dar posibilidades más que quién juegue de ellos es cómo actuemos nosotros, y a partir de ahí vamos a tener nuestras posibilidades", indicó.

Por otra parte, el técnico argentino no cree que las amarillas forzadas en la última jornada por Joao Cancelo, Iñigo Martínez y Robert Lewandowski para llegar al Clásico signifiquen que menosprecien al Cádiz. "No creo que nos subestimen. Cuando uno juega en Copa de Europa es un partido, no tienes revancha. Yo creo que uno prioriza, pero priorizar para mí no es subestimar", advirtió.

"Ellos van a querer seguir recortando puntos para estar ahí, nosotros necesitamos los puntos para posicionarnos mejor y después cada uno toma las decisiones que cree convenientes. No me gusta hablar mucho de las decisiones de los demás. Para nosotros es una gran motivación y un partido fantástico jugar contra el Barcelona, pero más fantástico es que nosotros sigamos creciendo, que el público esté como en los últimos partidos, que sea una fiesta y que podamos vivir en calma", prosiguió.

Pellegrino recalcó también que ante los culés "necesitas estar mucho mejor para poder hacerle daño, sobre todo en su dominio, su control de balón, te van desgastando". "Han mejorado mucho a nivel defensivo y son jugadores que tienen un nivel de efectividad muy alto, eso es lo que los hace un equipo muy peligroso, porque en cualquier acción parece que no están y de repente en una jugada cambia el partido", expresó.

En otro orden de cosas, confesó que se han planteado un cambio de dibujo. "Sí, nos hemos planteado. Hemos planteado varias cosas, cómo podemos hacernos lo más fuertes posibles para ser competitivos. A veces los cambios no son gratuitos, a veces uno pierde lo que uno tiene de bueno, ahí es donde hay que poner la balanza. Pero sí que estamos preparados por si tenemos que cambiar", expuso.

Sin embargo, resta importancia al horario del encuentro (21.00 horas). "Si tú haces las cosas bien, los rivales van a sentir la presión; si ven que seguimos mejorando a nivel futbolístico, esa es la mejor presión que podemos meter a los adversarios, seguir siendo lo competitivos que estamos mostrando. En este tipo de encuentros necesitamos que el plan salga casi a la perfección, no cometer fallos y tener un gran porcentaje de efectividad", señaló.

También fue cuestionado sobre quién representa mejor el estilo del FC Barcelona, si Luis Enrique o Xavi Hernández. "El FC Barcelona está muy bien representado. Para mí, el trabajo de Luis Enrique fue excelente; Xavi lo está haciendo muy bien", apuntó.

Sobre Maxi Gómez, explicó que está "bastante bien" y que su vuelta les va a "dar mucho", y se mostró "muy contento" con el regreso de Roger Martí, mientras que la baja de Rominigue Kouamé es "una pena porque venía mejorando". "El resto de bajas ya las conocen: Fede San Emeterio, Luis Hernández, José Mari, que lo han operado", manifestó.

Por último, respecto al futuro del equipo, Pellegrino es "optimista". "Siempre tengo ilusión, pero en el fútbol, hay que estar preparado. El optimismo me lo da prepararme de la mejor manera, que el equipo esté preparado a todos los niveles", dijo. "A mí me da tranquilidad verlos trabajar, el fútbol es muy cambiante en una acción. A veces los resultados esconden lo malo y lo bueno. Cuando uno gana, a veces tapa todo lo malo, y cuando pierde, esconde todo lo bueno", subrayó.

"Ojalá que cada partido vayamos encontrando esa motivación para seguir mejorando nuestro nivel. Yo creo que hemos hecho partidos muy buenos, como el primer tiempo del Celta o el primer tiempo contra el Rayo. Incluso creo que hemos jugado mejor que contra Granada. En muchos aspectos no sacamos el resultado adelante; la efectividad lo es todo en el fútbol y es lo que premia. Y también la solidez, hay que hacer muchas cosas bien para estar bien. Pero ojalá que vayamos, de a poco, encontrando nuestra mejor manera", concluyó.