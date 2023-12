Santo domingo (ap) — el pelotero suspendido de los rays de tampa bay, wander franco, no acudió el jueves a una cita ante una fiscal que lo investiga por una supuesta relación con una menor de edad.

“Si a las 11:30 pues todavía no se presenta, pues ya fueron convocados para las 11 de la mañana, pues simple y sencillamente continúa la labor del Ministerio Público”, declaró a la prensa la fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

El martes fiscales y policías dominicanos se presentaron en las dos propiedades de Franco en Baní, la localidad natal del pelotero y ubicada unos 60 kilómetros al suroeste de la capital, para solicitar su comparecencia pero no lo localizaron.

La fiscal Diná Llaverías esperó a Franco y a sus abogados en sus oficinas pero pasada media hora del horario de la cita decidió continuar con otros asuntos.

El 14 de agosto en Ministerio Público de la República Dominicana confirmó que Franco era investigado en relación con unas publicaciones en las redes sociales, las cuales hacían suponer que había tenido una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.

Franco se estaría valiendo de que no fueron citados los abogados que actualmente lo representan, sino otros que él había desautorizado, para no responder el requerimiento.

The Associated Press tuvo acceso a un documento en que se hace constar que los abogados Luz Díaz Rodríguez, Rosalina Trueba, Cristian Cabrera y Manuel Rodríguez fueron desapoderados por Franco para representarlo y que por tanto no podían acudir con él a la fiscalía el jueves.

El documento establece que Franco fue requerido por las autoridades el 27 de diciembre.

“Lo que el proceso penal pone a disposición, que son varias opciones, ahora mismo no es tiempo oportuno para hablar sobre ello”, respondió la fiscal Diná Llaverías sobre los próximos pasos en el caso.

Franco fue suspendido con goce de sueldo en agosto por la oficina de las Grandes Ligas mientras las autoridades en su país natal lo investigaban.

El campocorto de 22 años, elegido al Juego de Estrellas, recibirá paga y acumulará tiempo de servicio mientras se mantenga la medida de licencia, bajo los términos de un acuerdo con el sindicato de peloteros, que no establece un plazo para tomar una decisión sobre si las Grandes Ligas impondrán una sanción disciplinaria.