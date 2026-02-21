Pena de muerte para una pareja en India que agredió sexualmente a 33 niños

Un tribunal indio ha condenado a muerte a una pareja por agredir sexualmente a 33 niños, algunos de ellos de tan solo tres años, y vender vídeos de estos abusos en la dark web, informaron las autoridades.

Algunas de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones en los genitales causadas durante agresiones sexuales con penetración, según un comunicado publicado el viernes por la Oficina Central de Investigaciones (CBI).

Los delitos se cometieron entre 2010 y 2020 en los distritos de Banda y Chitrakoot, en el estado de Uttar Pradesh (norte).

"Durante la investigación, se descubrió que los acusados habían cometido diversos actos perversos, como agresiones sexuales graves con penetración contra 33 niños varones", precisó la fuente.

Una corte especial dictó pena de muerte contra la pareja y ordenó al gobierno del estado pagar una indemnización de un millón de rupias (11.021 dólares) a cada una de las víctimas.

La sentencia puede ser recurrida ante un tribunal superior.

Según la CBI, la pareja atraía a sus víctimas ofreciéndoles acceso a videojuegos en línea, así como dinero y regalos.

La pareja también grababa los abusos y vendía los vídeos y las fotos en la dark web a clientes de 47 países, según el periódico Times of India.

En India las últimas ejecuciones se remontan a marzo de 2020, cuando cuatro hombres condenados por la violación en grupo y el asesinato de una mujer en un autobús en Delhi en 2012 fueron ahorcados.