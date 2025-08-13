Peñarol vence 1-0 a Racing en intenso duelo de ida en octavos de la Libertadores

Peñarol firmó un valioso triunfo por 1-0 ante Racing de Avellaneda este martes en Montevideo, en un partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores disputado sin gran fútbol pero con los dientes apretados por dos históricos del continente.

Un gol de cabeza de David Terans (78) premió la búsqueda de Peñarol, en un duelo marcado por la pierna fuerte y la falta de juego ofensivo de un equipo argentino que estuvo lejos del fútbol que lo coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2024.

La mala noticia para el cuadro carbonero fue la salida en la primera mitad por lesión de su máxima figura, el mediocampista ofensivo Leonardo Fernández.

En Racing, comandado desde el banquillo por el incombustible Gustavo Costas, lo más destacado fue el esperado debut del fogueado exzaguero de Boca Juniors Marcos Rojo.

La revancha y el cupo a cuartos se definirán en Avellaneda el martes próximo. El vencedor de la serie enfrentará a Fortaleza o Vélez Sarsfield, que empataron más temprano sin goles en el noreste brasileño.