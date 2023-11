Un tribunal francés dictó este viernes penas que van de la prisión condicional hasta diez años de cárcel para 18 de los 19 acusados de la muerte de 39 migrantes vietnamitas hallados asfixiados en un camión en Inglaterra en 2019.

El caso puso al descubierto una red de migración clandestina desde Vietnam hacia Europa, con implicación de personas de nacionalidad vietnamita, francesa, china, argelina y marroquí.

Cuatro vietnamitas --"Tony", "Hoang", "Long" et "Thang"-- fueron condenados por el cargo de homicidios involuntarios a penas de 9 a 10 años de cárcel.

"Ustedes estaban implicados en primera línea de la organización de travesías de personas en situación de precariedad que buscaban una vida mejor", afirmó la presidenta del tribunal de París, Carole Bochter.

Otros cuatro vietnamitas, dos de ellos en ausencia, fueron condenados a purgar de uno a diez años de cárcel, como responsables de la organización del transporte y el alojamiento de los migrantes.

Los demás acusados fueron exonerados de los cargos de "asociación delictiva" pero condenados por ayuda en banda organizada a estadía irregular en el territorio francés.

Siete taxistas fueron sentenciados a penas de 6 meses de cárcel en suspenso a 3 años de cárcel, dos de ellos en suspenso, con multas de 2.000 a 3.000 euros (2.137 a 3.206 dólares).

Otro taxista fue exonerado de todos los cargos.

Tres propietarios de apartamentos fueron condenados a penas de 6 a 12 meses de cárcel en suspenso, con multas de 5.000 a 10.000 euros.

En la mañana del 22 de octubre de 2019, las víctimas subieron a un contenedor en el norte de Francia para cruzar el Canal de la Mancha desde el puerto belga de Zeebrugge. En Inglaterra, otro transportista se hizo cargo del grupo.

Ya en una zona industrial del este de Londres, el 23 de octubre se descubrieron en el interior del camión los cuerpos sin vida de 31 hombres y ocho mujeres vietnamitas, de 15 a 44 años de edad.

Entre ellos Pham Thi Tra My, de 26 años, que envió un mensaje escalofriante a sus allegados: "Mamá, papá, les quiero mucho. Me muero, no puedo respirar".

Por estos hechos, siete hombres fueron condenados en enero de 2021 en el Reino Unido a penas de 3 a 27 años de reclusión.

En Vietnam, cuatro hombres fueron condenados en septiembre de 2020 a penas que oscilan entre los dos años y medio y los siete años y medio de prisión.

Y Bélgica impuso en enero de 2022 penas de hasta 15 años de cárcel a 18 personas.

