Seis jóvenes fueron condenados el viernes en Francia por su participación en la decapitación en 2020 de un profesor a manos de un islamista radicalizado cerca de París, en un caso que horrorizó al país.

Las penas oscilan entre 14 meses y dos años de prisión, pero todas se suspenden o conmutan, por lo que ninguno de los condenados pisará la cárcel, según el tribunal de menores, que dictó las sentencias tras dos semanas de audiencias a puertas cerradas.

En los fallos se consideraron tanto "la gravedad de los hechos" como "la personalidad" y "la evolución" de los detenidos, que tenían entre 14 y 15 años en el momento del crimen, señaló el tribunal.

El 16 de octubre de 2020, Abdoullakh Anzorov, un refugiado ruso de origen checheno de 18 años, apuñaló y decapitó a Paty, de 47, cerca del centro donde enseñaba al noroeste de París, a quien reprochaba haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.

Anzorov, abatido poco después por la policía, había explicado en un mensaje de reivindicación del crimen que se proponía "vengar al profeta".

Dos jueces de instrucción ordenaron en mayo procesar a 14 personas por estos hechos: seis jóvenes ante el tribunal de menores y ocho adultos, que serán juzgados a finales de 2024.

Las sentencias dictadas el viernes concuerdan globalmente con las demandas de la Fiscalía antiterrorista.

Cinco de los seis adolescentes fueron acusados de haber vigilado el colegio y de haber indicado al atacante quién era el profesor, a cambio de dinero.

Cuatro de ellos fueron condenados a penas de 14 a 18 meses de cárcel en suspenso con periodos probatorios (bajo supervisión); otro fue condenado a dos años de cárcel, con seis meses de prisión efectiva pero conmutada por el uso de un brazalete electrónico.

La sexta acusada, que tenía 13 años en el momento de los hechos, fue condenada a 18 meses de cárcel en suspenso por denuncias calumniosas, al haber afirmado falsamente que Paty pidió a los alumnos musulmanes que salieran de clase antes de mostrar las caricaturas.

Los abogados de los familiares de Paty consideraron que las penas no estaban "a la altura" y enviaban una "mala señal".

"Un hombre decaptidado en una calle no es poca cosa", y "no veo este arrebato unánime de la justicia, no veo esta revuelta, este parón", reaccionó Virginie Le Roy, abogada de los padres y de una hermana del profesor.

La expareja y madre del hijo de Samuel Paty está "consternada", afirmó su abogado, Francis Szpiner.

El pasado 13 de octubre, otro profesor, Dominique Bernard, fue asesinado en Arras (norte) por un joven islamista de origen ruso, de 20 años, que fue detenido.

mdh-mk/bfa/cbn/cab/js/sag/dga