Pence resta importancia a sus mofas "homófobas": "Buttigieg no sabe hacer su trabajo, ni aceptar una broma"

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha restado importancia a las críticas que ha recibido por una broma dirigida hacia el secretario de Transporte, Pete Buttigieg --abiertamente homosexual-- que la Casa Blanca calificó de homófoba. "No solo no puede hacer su trabajo, sino que no puede aceptar una broma", ha dicho.

Pence ha explicado que el contexto en el que dijo aquello era uno en el que todos hacían bromas, incluidas algunas dirigidas hacia él mismo, informa NBC. Ha empleado el término 'roast', que se utiliza en inglés para hacer referencia a un tipo de veladas en las que sus invitados se critican mutuamente.

"Hice muchas bromas dirigidas a republicanos y demócratas. "Lo único que se me ocurre es que Pete Buttigieg no solo no puede hacer su trabajo, sino que no puede aceptar una broma", ha dicho en un momento en el que todavía resuenan las críticas contra el secretario de Transporte por su gestión de la crisis del descarrilamiento de un tren repleto de sustancias químicas peligrosas en East Palestine, Ohio.

El sábado pasado, en la cena anual que celebra el Gridiron Club, la organización periodística más antigua y de las más prestigiosas de Washington, Pence afirmó que Buttigieg es la única persona en la historia de la humanidad que tuvo un hijo y fueron todos los demás quienes sufrieron "depresión posparto".

Según la ocurrencia de Pence, las dos semanas de baja que Buttigieg ya secretario de Transporte, se cogió tras el nacimiento de los mellizos prematuros que adoptó con su pareja, provocaron una suerte de colapso en los aeropuertos, dejando varados a miles de usuarios y paralizando el tráfico aéreo.

"Cuando nacieron los dos hijos de Pete, cogió dos meses de bajas por maternidad, por lo que miles de viajeros quedaron varados en los aeropuertos, el tráfico aéreo se cerró y los aviones casi chocan entre ellos. Pete es la única persona en la historia de la humanidad que ha tenido un hijo y todos los demás tienen depresión posparto", dijo el otrora 'número dos' de Donald Trump, ahora uno de sus críticos.

Buttigieg y Pence coincidieron durante cuatro años en la política de Ohio, cuando el primero era alcalde de South Bend y el segundo gobernador del estado.

