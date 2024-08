"Pensaba realmente que Thompson había ganado", reconoce Lyles

"No tenía la impresión de haber ganado esta carrera", admitió en conferencia de prensa el estadounidense Noah Lyles, que se proclamó campeón de los 100 metros por apenas cinco milésimas de segundo por delante del jamaicano Kishane Thompson, este domingo en París.

Pregunta: ¿Qué sintió al cruzar la línea de meta?

Respuesta: "No tenía la impresión de haber ganado esta carrera. Me entregué al 100%, pero tuve la sensación de no haber empezado a romper en el buen momento, creía haberlo hecho demasiado pronto. Fue un momento de locura, creía realmente que él había ganado. Fui incluso hacia Kishane para decirle que creía que la victoria era para él. Cuando vi mi nombre en el marcador fue algo increíble. Estoy orgulloso de haber triunfado ante estos atletas tan rápidos, en la mayor carrera del mundo, en el mayor escenario del mundo".

P: ¿Se siente muy diferente a los Juegos de hace tres años en Tokio, cuando solo consiguió un bronce en los 200 metros?

R: "¡Por supuesto! Soy un Noah diferente, 100%. Sigo sintiendo estrés, la tensión del momento, eso tengo que trabajarlo. Existe además toda esa comunicación a mi alrededor, eso de que soy el favorito, eso me pone bajo presión. Pero correr es algo que está hecho para mí".

P: ¿Estaba nervioso antes de la carrera?

R: "No diría que estaba nervioso, sino que estaba deseando saber qué iba a pasar, cómo iba a poder salir de esto. Solo tenía el tercer mejor crono en las semifinales, así que me dije que las cosas se ponían serias. Llamé a mi terapeuta y me dijo que me relajara, que dejara las cosas fluir. Durante la presentación de la final, corrí para ir a buscar a la gente, eso me dio la energía que buscaba. Escuchar a esa gente gritando fue increíble. No podía soñar nada mejor".

P: ¿Cómo preparó esta carrera?

R: "Hace años que me preparo para esto. El camino comenzó en 2021 con el bronce [en los Juegos Olímpicos de Tokio], ahí me dije que tenía que cambiar, evolucionar. Cada campeonato es diferente y no quería sentir lo mismo. En Budapest, en 2023 [campeón del mundo en 100, 200 y 4x100 metros] yo era el más rápido y el favorito. Este año mis adversarios estaban listos. Solo me he relajado cuando he tenido la medalla de oro. He trabajado mucho desde 2021. Ahora soy campeón olímpico, no solo campeón del mundo. Soy el hombre más rápido del mundo".

