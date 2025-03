Pensamiento creativo: una de las habilidades laborales más demandadas y cómo los educadores pueden fomentarla

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

¿Qué es lo que diferencia a los candidatos a un puesto de trabajo de los demás o de la inteligencia artificial (IA) en la fuerza laboral? Un informe del Foro Económico Mundial señaló que las habilidades de pensamiento creativo son una prioridad máxima, seguidas de la resolución de problemas, la adaptabilidad y las habilidades de liderazgo. 1 La IA carece de creatividad porque no puede igualar la creatividad humana, que se alimenta de la emoción, la experiencia y la intuición. 2

Learn4Life students learn the important job skill of creative thinking in their high school visual art classes. (Photo: Business Wire)

“El arte enseña estrategias de pensamiento creativo porque utilizamos diferentes partes del cerebro para acceder a la información y procesar imágenes”, explicó Tara Holeman, profesora de arte en Learn4Life, una red de 85 escuelas secundarias públicas. “Entre mis cosas favoritas de enseñar arte está ver a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento creativo, trabajar en colaboración y ganar confianza a través de la autoexpresión.”

Los profesores de Learn4Life ven de primera mano los beneficios de las clases de artes visuales y las actividades extracurriculares centradas en las artes. Marzo es el Mes del Arte Juvenil, que celebra las habilidades que los niños desarrollan con experiencias de artes visuales.

Y son precisamente esas habilidades las que buscan los empleadores. Más del 73 por ciento de las organizaciones afirmaron que las habilidades de pensamiento creativo son una prioridad máxima a la hora de contratar talentos, y coincidieron en que este conjunto de habilidades está adquiriendo cada vez mayor relevancia e importancia. 3

“Por lo tanto, incluso si los estudiantes no planean seguir una carrera en las artes, las habilidades que aprenden los ayudarán a mantenerse competitivos en la fuerza laboral actual”, agregó Holeman. “Aproximadamente el 40 por ciento de nuestro cerebro está dedicado al procesamiento visual, lo que lo convierte en una habilidad fundamental para analizar e interpretar la información visual que nos rodea.”

Si bien la mayoría de los educadores coinciden en que las artes deberían estar ampliamente disponibles para los estudiantes, cuando las escuelas sufren recortes presupuestarios, normalmente son las clases de arte y música las que sufren recortes, incluso en los estados donde es obligatorio. Por ejemplo, en California, solo el 11 por ciento de las escuelas cumplen con el requisito estatal de que todos los estudiantes reciban educación artística secuencial en danza, música, teatro y artes visuales. 4

Holeman señala que a veces los estudiantes se muestran reacios a inscribirse en una clase de arte porque piensan que hay que tener talento para inscribirse.

“Empezamos con los fundamentos del dibujo y ellos aprenden a ver las cosas como artistas. Empiezan a ganar confianza y a desarrollar su propio estilo”, dijo. “Muchos de nuestros estudiantes tienen muy poca experiencia artística, así que trato de hacer que los proyectos sean accesibles para todos los niveles y les doy la libertad de experimentar y explorar para que todos tengan éxito.”

Una estudiante que se destacó en las clases de arte de Holeman presentó valientemente algunas de sus obras en la Feria Estatal de Fresno y ganó varios premios. Sigue presentando y ganando otros premios de arte, ayudó a diseñar y pintar un mural comunitario y está construyendo su cartera.

“Estoy muy orgulloso de ella”, dijo Holeman. “Sin embargo, estoy igualmente orgulloso de aquellos estudiantes que eran tímidos al comienzo de la clase pero aprendieron a tomar nuevos riesgos creativos y perseverar para encontrar su propio estilo auténtico.”

Para obtener más información sobre Learn4Life y su modelo de aprendizaje personalizado, visite www.Learn4Life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 64 000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

