Pentágono acepta donación de US$130 millones para pagar al ejército durante cierre del gobierno

WASHINGTON (AP) — El Pentágono confirmó el viernes que ha aceptado una donación anónima de US$130 millones para ayudar a pagar a los miembros del ejército durante el cierre del gobierno, lo que plantea preguntas éticas después de que el presidente Donald Trump anunciara que un amigo había ofrecido la donación para compensar cualquier déficit.

Aunque grande e inusual, la donación representa una pequeña contribución para los miles de millones que se necesitan para cubrir los cheques de pago de los miembros de la milicia. El gobierno de Trump informó al Congreso la semana pasada que utilizó US$6500 millones para la nómina. El próximo día de pago llegará dentro de una semana, y no está claro si el gobierno volverá a mover dinero para asegurarse de que el ejército no se quede sin paga.

“Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca el jueves cuando reveló la donación.

El presidente se negó a nombrar a la persona, a quien llamó “un amigo mío”, diciendo que el hombre no quería el reconocimiento.

El Pentágono confirmó que había aceptado la donación el jueves “bajo su autoridad general sobre aceptación de regalos”.

“La donación se hizo con la condición de que se utilizara para compensar el costo de los salarios y prestaciones de los miembros del servicio” militar, comentó Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

El Congreso está en un punto muerto sobre el cierre del gobierno, que ahora, con 24 días, se encamina a convertirse en uno de los cierres federales más largos de la historia. Ni los republicanos, que tienen mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, ni los demócratas están dispuestos a ceder en su enfrentamiento presupuestario sobre la financiación de la atención médica.

El gobierno de Trump trasladó US$8000 millones de los fondos de investigación y desarrollo militar para hacer la nómina la semana pasada.

Pero no está claro si estará dispuesto, o podrá, mover dinero nuevamente la próxima semana a medida que aumentan las tensiones por el prolongado cierre.

Aunque los US$130 millones son una suma considerable, cubrirían solo una fracción de los miles de millones necesarios para los cheques de pago militares. Trump dijo que la donación era para cubrir cualquier “déficit”.

Lo que no está claro, sin embargo, son las regulaciones en torno a tal donación.

La política del Pentágono dice que las autoridades “deben consultar con su Oficial de Ética apropiado antes de aceptar un regalo de valor superior a US$10.000 para determinar si el donante está involucrado en alguna reclamación, acción de adquisición, litigio u otros asuntos particulares que involucren al Departamento y que deban considerarse antes de aceptar el regalo”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.