Pentágono prepara posible despliegue de 1500 soldados en Minnesota: medios estadounidenses

18 ene (Reuters) -

El Pentágono ordenó a unos 1500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, escenario de grandes protestas contra la campaña de deportaciones del Gobierno, informaron el domingo los medios de comunicación estadounidenses.

El ejército dio a las unidades la orden de prepararse para el despliegue en caso de que se intensifique la violencia en el estado norteño, informó The Washington Post, citando a funcionarios de defensa no identificados, añadiendo que no está claro si alguna de ellas será enviada.

La Casa Blanca dijo al Post en un comunicado que es típico que el Pentágono "esté preparado para cualquier decisión que el presidente pueda tomar". El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con usar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares si las autoridades estatales no impiden que los manifestantes ataquen a los funcionarios de inmigración después de un aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas del ICE, que sólo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Los soldados sujetos a despliegue se especializan en operaciones en climas fríos y están asignados a dos batallones de infantería del Ejército bajo la 11ª División Aerotransportada, que tiene su base en Alaska, informaron el Post y ABC News.

Los enfrentamientos entre residentes y agentes federales se han vuelto cada vez más tensos en Mineápolis, la ciudad más poblada de Minnesota, después de que un agente del ICE mató a tiros a Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, el 7 de enero cuando se alejaba en auto tras recibir la orden de salir de su vehículo.

El mandatario republicano ha enviado casi 3000 agentes federales del ICE y de la Patrulla Fronteriza a Mineápolis y a la vecina St. Paul desde principios de la semana pasada, en el marco de un operativo desplegado sobre todo en ciudades gobernadas por políticos demócratas.

(Reporte de Chandni Shah en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)