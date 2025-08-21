Pentágono recluta a empleados civiles para cazar migrantes

Según un correo electrónico enviado a los empleados que el Guardian pudo ver, se están buscando candidatos para una "fuerza de voluntarios" en apoyo de las operaciones de la Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Customs and Border Patrol (CBP, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas).

"El secretario de Defensa autorizó a los empleados civiles del departamento para contribuir a las operaciones a lo largo de la frontera sur y las actividades internas de control de inmigración", se lee en el correo electrónico.

Un funcionario del Pentágono explicó que las tareas de los voluntarios serían "entrada de datos, apoyo a la planificación operativa y apoyo logístico".

El anuncio de trabajo advierte que las ubicaciones a lo largo de la frontera sur o en otras partes de Estados Unidos "no son negociables" y las condiciones "podrían ser duras". Las misiones pueden durar hasta 180 días. (ANSA).