Pentágono recortará la paga de jubilación militar del senador Kelly por comentarios "imprudentes"

Por Phil Stewart

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el lunes que degradará al senador Mark Kelly de su rango de capitán retirado de la Marina por "mala conducta imprudente", después de que instó a las tropas, junto a otros legisladores demócratas, a rechazar órdenes ilegales.

Hegseth dijo que Kelly verá reducida su paga de jubilación y se adjuntará una carta de censura a su expediente militar. Asimismo, podría enfrentarse a medidas adicionales en el futuro en función de sus acciones, advirtió en una publicación en la red social X.

Aunque inusual, la censura se queda muy lejos de la amenaza del Gobierno del presidente Donald Trump de volver a llamar a Kelly al servicio activo para procesarlo tras lo que calificó de comportamiento sedicioso del exastronauta y veterano condecorado.

"El estatus del capitán Kelly como senador estadounidense en ejercicio no lo exime de rendir cuentas, y nuevas violaciones podrían dar lugar a nuevas medidas", dijo Hegseth.

Kelly y los demás legisladores han defendido de forma enérgica sus declaraciones, afirmando que estaban reafirmando la ley. No fue posible contactar de inmediato con Kelly para que hiciera comentarios.

El mensaje de video de Kelly del 18 de noviembre se produjo en medio del aumento de la preocupación entre los demócratas, de la que se hicieron eco en privado algunos oficiales, de que la administración Trump está violando la ley al ordenar a los militares que maten a presuntos narcotraficantes en ataques contra sus buques en aguas latinoamericanas.

El Pentágono dice que esos ataques están justificados porque los contrabandistas de drogas son considerados terroristas.

Trump también acusó a Kelly y a los otros demócratas de sedición, diciendo en una publicación en las redes sociales que el delito era punible con la muerte. Según el código de justicia militar, la sedición y el motín figuran entre los delitos más graves y pueden castigarse con la muerte.

(Editado en español por Carlos Serrano)