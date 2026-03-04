Pentágono solicitó un nuevo suministro de 13 minerales críticos el día antes del ataque a Irán

Por Ernest Scheyder

4 mar (Reuters) - El ejército estadounidense pidió el viernes a las empresas mineras que ayudaran a aumentar el suministro nacional de 13 minerales críticos utilizados para fabricar semiconductores, armas y otros productos, según un documento revisado por Reuters

La solicitud, realizada el día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, es otro ejemplo en las últimas semanas del impulso de Washington para obtener un mayor acceso a los materiales que se utilizan en la guerra

El Pentágono solicitó a los miembros del Consorcio de la Base Industrial de Defensa (DIBC), un grupo de empresas, universidades y otras entidades que proveen suministros al ejército, que presentaran antes del 20 de marzo propuestas para proyectos que pudieran extraer, procesar o reciclar determinados minerales, según el documento. No hay indicios inmediatos de que la fecha se haya coordinado intencionadamente para que coincida con el inicio de los ataques contra Irán

La lista de los 13 minerales buscados incluye arsénico, bismuto, gadolinio, germanio, grafito, hafnio, níquel, samario, tungsteno, vanadio, iterbio, itrio y circonio. El Pentágono solicitó información detallada sobre los costos, incluidos los de mano de obra y materiales, necesarios para construir una mina o una planta de procesamiento. Según la solicitud, los proyectos podrían recibir fondos de desarrollo que oscilarían entre US$100 y más de US$500 millones

El documento no especificaba por qué se habían elegido solo esos 13 minerales. Algunos, como el germanio, el grafito y el itrio, han sido objeto de restricciones a la exportación por parte de China, el principal productor mundial

La escasez de itrio, en particular, ha hecho saltar las alarmas en toda la industria aeroespacial. El itrio, una de las 17 tierras raras, se utiliza en recubrimientos que evitan que los motores y las turbinas se fundan a altas temperaturas. Sin la aplicación regular de estos recubrimientos, los motores no pueden utilizarse

El níquel es un metal muy comercializado e Indonesia es el principal productor mundial. Sin embargo, Yakarta ha estado restringiendo las exportaciones de este metal, muy utilizado en la producción de acero inoxidable y baterías

La Casa Blanca, el DIBC y el Pentágono no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporting by Ernest Scheyder; additional reporting by Jarrett Renshaw in Washington y Polina Devitt in London Editing by Veronica Brown, Chizu Nomiyama, Peter Graff)