Pentágono vincula fallas en liderazgo a casos de violencia

WASHINGTON (AP) — Las bases militares estadounidenses con un alto riesgo de agresión sexual, acoso y otros comportamientos dañinos a menudo tienen líderes que no entienden de prevención de la violencia, no le dan prioridad y se enfocan más en su misión que en su gente, concluyó una revisión del Pentágono.

La revisión incluyó 20 bases en Estados Unidos y Europa, incluidas 18 con algunos de los problemas más graves identificados en encuestas. Se descubrió que las fallas eran peores en varias bases en Alemania y España, donde no había líderes ni recursos clave. Altos funcionarios de defensa describieron el informe a The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que se hiciera público.

Por ejemplo, en la Estación Naval de Rota, en España, oficiales dijeron que los requisitos de la misión militar “se priorizaron a expensas del bienestar de los marineros”. Agregaron que los marineros reportaron intimidación, problemas de salud mental, acoso sexual y problemas de relaciones interpersonales, pero que a menudo no podían buscar ayuda debido a los requisitos de su misión.

El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, ordenó el informe como parte de su esfuerzo por fortalecer la prevención del acoso y la agresión sexual en todas las fuerzas, identificar qué programas funcionan y garantizar que las bases de alto riesgo reciban atención rápidamente. Austin aprobó el informe y, en un memorando obtenido por la AP dijo que ayudará al departamento a adaptar las mejoras para las bases donde las necesidades pueden variar.

El informe llega casi dos años después de que la soldado Vanessa Guillén desapareció de la base militar de Fort Hood, Texas, y sus restos fueron encontrados dos meses después. Guillén fue asesinada por un soldado, quien según su familia la acosaba sexualmente, y se suicidó cuando la policía trató de arrestarlo.

La muerte de Guillén, así como otros crímenes, asesinatos y suicidios dieron lugar a un mayor escrutinio de los ataques y otros tipos de violencia en el Ejército, y a una serie de revisiones. Un panel independiente designado por Austin el año pasado hizo más de 80 recomendaciones, incluidos cambios específicos para mejorar la responsabilidad del liderazgo, el clima y la cultura de mando, y la atención y el apoyo a las víctimas.

Las autoridades dijeron que el objetivo de Austin es encontrar formas efectivas de prevenir comportamientos dañinos, que incluyen agresión y acoso sexual, suicidios y violencia doméstica.

Según los funcionarios, 16 de las bases fueron seleccionadas porque un sondeo entre casi 1 millón de personas identificó problemas allí, que incluían problemas como borracheras, liderazgo tóxico, estrés y acoso racial o sexual.