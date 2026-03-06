Pentágono y la FAA de EEUU realizarán pruebas de sistema láser antidrones en Nuevo México

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

El Pentágono anunció el viernes que durante el fin de semana llevará a cabo pruebas con la FAA en Nuevo México, sur de Estados Unidos, con un láser de alta energía utilizado para hacer frente a drones amenazantes.

"Este próximo evento abordará específicamente las preocupaciones de seguridad de la FAA, al tiempo que se recopilarán datos sobre los efectos materiales del láser en sustitutos de aeronaves", informó el Pentágono. El 25 de febrero, el ejército estadounidense derribó por error un dron del Gobierno con un sistema antidrones basado en láser. Esto llevó a la FAA a ampliar la zona de exclusión aérea alrededor de Fort Hancock, Texas, después de que la FAA anunciara el 18 de febrero que suspendería todos los vuelos durante 10 días en el aeropuerto cercano de El Paso, Texas, para luego dar marcha atrás y levantar la orden tras unas 8 horas. (Reporte de David Shepardson; edición de Chizu Nomiyama; edición en español de Raúl Cortés Fernández)