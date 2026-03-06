"Peor que una prisión": llamadas a emergencias y entrevistas revelan problemas en gran centro de ICE

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Las emergencias médicas graves y de salud mental han sido habituales en el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos desde su apertura, según registros obtenidos por The Associated Press.

Los datos y las grabaciones de más de un centenar de llamadas al teléfono de emergencias 911 desde Camp East Montana, en El Paso, Texas, junto con entrevistas y documentos judiciales, ofrecen un retrato inquietante de hacinamiento, negligencia médica, desnutrición y angustia emocional.

Personas detenidas allí en la actualidad y otras que lo estuvieron en el pasado describen un campamento donde unas 3.000 personas al día han vivido en instalaciones ruidosas e insalubres. Aseguran que los detenidos tienen dificultades para obtener atención médica mientras se propagan las enfermedades, pierden peso por la falta de comida y temen a los guardas de seguridad, conocidos por usar la fuerza para sofocar los disturbios.

“Cada día se sentía como una semana. Cada semana se sentía como un mes. Cada mes se sentía como un año", dijo Owen Ramsingh, exadministrador de propiedades en Columbia, Misuri, que pasó varias semanas en el campamento antes de ser deportado a Holanda en febrero. "Camp East Montana era 1.000% peor que una prisión”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que no se identificó por su nombre rechazó las denuncias sobre las malas condiciones y manifestó que los detenidos en Camp East Montana reciben comida, agua y tratamiento médico en una instalación que se limpia con regularidad.

A continuación, algunos de los puntos clave del reportaje de la AP:

Promedio de casi una llamada al día al 911 durante meses

Tras su apertura a mediados de agosto, el personal del campamento hizo casi una llamada al teléfono de emergencias 911 por día en sus primeros cinco meses en funcionamiento, según los datos que abarcan 130 llamadas desde la Ciudad de El Paso obtenidos por la AP.

En una llamada se escucha a un hombre sollozando después de haber sido agredido por otro detenido. En otra, un médico dice que un hombre se está golpeando la cabeza contra la pared mientras expresa ideas suicidas. En una tercera, una enfermera dice que una mujer embarazada tiene un dolor intenso y padece coronavirus.

Los detenidos heridos iban desde un joven de 19 años que se cayó de una litera hasta un hombre de 79 con dificultades para respirar. Se notificaron al menos 20 emergencias por convulsiones, de las cuales algunas derivaron en traumatismos craneales graves.

Las llamadas revelan repetidos intentos de suicidio

Las llamadas muestran que los detenidos han intentado repetidamente hacerse daño y han expresado ideas suicidas.

Dos incidentes tuvieron como resultado la muerte. El 3 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que los guardias de seguridad respondieron después de que un hombre cubano de 55 años intentara hacerse daño, y emplearon esposas y la fuerza para inmovilizarlo. Un forense determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos fue un homicidio causado por asfixia.

El personal reportó el 14 de enero que un nicaragüense de 36 años se suicidó días después de haber sido detenido mientras trabajaba en Minnesota.

Además, se comunicaron al menos otros seis intentos de suicidio, según los registros de la Ciudad de El Paso.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló que el personal del centro “vigila de cerca a los detenidos en riesgo” y les proporciona tratamiento de salud mental.

ICE no ha publicado los resultados de la inspección

The Washington Post informó en septiembre que una inspección obligatoria del ICE determinó que las condiciones en el centro violaban al menos 60 normas federales sobre arresto de migrantes. Pero ese reporte no ha llegado a hacerse público nunca, a diferencia de decenas de otras inspecciones a instalaciones que aparecen en la web del ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó de falsas las denuncias de irregularidades descritas en la información del Post, sin explicar por qué el informe de la inspección era incorrecto. La base de datos actual de ICE sobre centros de detención indica que Camp East Montana nunca ha sido inspeccionado, pero que tiene programada una revisión para este año fiscal.

Un portavoz de Seguridad Nacional dijo que la Oficina de Supervisión de Detención de ICE completó recientemente una inspección en Camp East Montana, pero no proporcionó más información y los resultados no se han hecho públicos.

Congresista pide el cierre del centro y una investigación del contrato

Verónica Escobar, una representante demócrata por El Paso que ha recorrido el campamento varias veces, reclama el cierre de las instalaciones.

“Esta instalación no debería estar operativa. Se siente como si este contratista estuviera reinventando la rueda, y la gente está perdiendo la vida en su experimento”, declaró Escobar.

Según dijo, el centro había reducido temporalmente su población por debajo de 1.900 personas cuando lo visitó el mes pasado y se cerrará temporalmente a visitas debido a un brote de sarampión.

En una de sus visitas, una detenida le mostró una escasa ración de huevos revueltos que se sirvió aún congelada por dentro. Además, se enteró de que los detenidos protestaron después de dejar de recibir jugo, fruta y leche con sus comidas.

Escobar se reunió con un detenido de Ecuador que contó que le habían roto el brazo durante un arresto violento por parte de agentes de inmigración en Minnesota. Semanas después, la congresista aún podía ver cómo los huesos fracturados de su antebrazo le sobresalían bajo la piel.

Escobar pidió que se investigue al contratista, Acquisition Logistics LLC, al que se le adjudicó un contrato de hasta 1.300 millones de dólares para construir y operar el campamento. La empresa, que no respondió a los mensajes de la AP, y sus subcontratistas no estaban prestando los servicios por los que pagan los contribuyentes, agregó.

“La gente debería indignarse por la crueldad absoluta, pero si no lo están, espero que se indignen por el fraude y la corrupción”, agregó Escobar.

Esta historia incluye referencias al suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org

Foley informó desde Iowa City, Iowa, y Biesecker desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.