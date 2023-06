Pep Guardiola: "La obsesión es positiva en su justa medida"

"Una final es cómo te comportas esos 95 minutos específicos, no se trata de la historia"

MADRID, 9 Jun. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó este viernes que confían en que su equipo saque su mejor versión en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, donde tendrán que enseñar la "obsesión" que tienen por ganar la primera 'Champions' del club "en su justa medida".

"Esto es absolutamente un sueño. Para lograr cosas lo primero tienes que tener también la medida adecuada de obsesión. La obsesión es una palabra positiva, respecto a ese deseo, a querer intentarlo. Por supuesto que es un sueño para todos", dijo en rueda de prensa el técnico español del equipo inglés.

El campeón de Premier y FA Cup aspira a su primera Champions, después de la final perdida en 2021. "Hace dos años estuvimos aquí pero en una situación diferente debido a la covid. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Una final es cómo te comportas esos 95 minutos específicos, no se trata de la historia", apuntó.

"Afrontaremos como en cada partido que hemos jugado durante esta temporada, pero éste es especial. Ya veis cuánta gente hay en la sala de prensa, y solo por eso sabemos que es una competición muy importante. Vamos a intentar vencer al Inter, ser los mejores y llevarnos el partido. Esto al final, es un partido de fútbol y el que mejor rendimiento tenga en los 90 minutos será el ganador. Lo importante mañana por la noche es que lo hagamos lo mejor posible, eso es lo que marcará la diferencia", añadió.

Por otro lado, el técnico de los de Mánchester mostró su apoyo a la competición de la UEFA mientras se sigue hablando de la Superliga. "Es un día para celebrar, para estar contentos tanto los aficionados del Manchester City como los del Inter y celebrar el hecho de estar aquí. Lo que haya pasado ya, en el pasado se queda. Estamos en la Champions, que es una competición increíble. Estamos aquí para apoyar incondicionalmente lo que ha logrado la UEFA con este torneo, apoyamos esta competición", dijo.

Además, el preparador catalán confesó los peligros del Inter. "Es un equipo habituado no solo a defender. Hay una teoría de que los equipos italianos solo defienden. Evidentemente saben defender muy bien, para ellos ir 0-0 es como si van ganando, entonces no se ponen nunca ansiosos, pero tienen un portero en la salida tanto con Bastoni como con Acerbi o Darmian con Onana son muy efectivos. Y luego tienen la capacidad para contactar muy bien", afirmó.

"Tienen capacidad para sostener ese balón. Normalmente en los balones largos siete de 10 u ocho de 10 los pierden, pero estos no. El Inter tiene capacidad de tenerla y es donde son peligrosos. A partir de ahí te atacan por dentro, te giran el juego, te atacan otra vez, te destruyen; si las dejas jugar, te hunden. Intentaremos defender de lo mejor posible, tanto alto como bajo, y luego sobre todo ser nosotros con el balón y hacer un buen partido", añadió.

Guardiola, en su cuarta final de Champions, valoró la importancia de los equipos entorno a las estrellas al ser preguntado por la clave del éxito. "Tener a buenos jugadores. Tener a Messi en el pasado y tener a Haaland ahora. No, estoy bromeando. Como está claro que ellos solos no lo pueden conseguir, tienes que rodearlos de jugadores con la misma idea. Que todos no sigamos los unos a los otros", comentó, antes de elogiar a Lautaro Martínez.

"Sobre Lautaro, tengo que decir que como está jugando en los últimos tiempos, es campeón del mundo, por lo tanto si eres campeón del mundo es que tienes algo especial, sostiene bien el balón, da continuidad al juego en el área su definición. La condición es buena. Los dos equipos estamos en la final de la Champions, algunas cosas hacemos bien los dos equipos", finalizó.

Europa Press