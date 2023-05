Pep Guardiola: "No entiendo que tengamos menos descanso que el Real Madrid, pero tenemos que adaptarnos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó este viernes que Eurovisión, festival que se celebra este sábado en la ciudad inglesa de Liverpool, haya trastocado el calendario de su equipo, que tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid para afrontar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

"No lo entiendo (jugar el domingo y tener menos descanso), pero no quiero luchar más por eso. Tenemos que adaptarnos a ello. No importa, ya no lucho por los horarios", afirmó el técnico catalán en la previa del duelo de este domingo ante el Everton.

El líder de la Premier League, con un punto de ventaja y un partido menos que Arsenal, afronta el domingo una visita crucial al Everton, amenazado por el descenso, tres días antes de recibir al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

Mientras, los blancos, sin opciones reales en Liga, recibirán al Getafe este sábado, día en el que Guardiola hubiera preferido visitar Goodison Park. Sin embargo, Eurovisión ha hecho que esto sea imposible por motivos de seguridad. "Al final no podemos jugar el sábado por Eurovisión o algo así en Liverpool, no hay suficientes cuerpos de seguridad para manejar dos eventos importantes", relató Guardiola.

No obstante, el preparador catalán está totalmente focalizado en el importante duelo ante el Everton, para seguir en lo más alto de la Premier, algo para lo que llevan trabajando "11 meses". "No quiero distraerme con el Real Madrid", aseguró días después de empatar (1-1) en el Santiago Bernabéu.

Aunque s√≠ confes√≥ que medit√≥ "mucho" realizar alguna sustituci√≥n en la ida ante los blancos, aunque finalmente no hizo ning√ļn cambio. "En ese momento no necesit√°bamos un jugador para aumentar nuestro ritmo. Pero todos ser√°n muy importantes, tenemos muchos partidos y todos est√°n listos", zanj√≥.

Europa Press