Pep Guardiola: "Tenemos un gran problema: estamos muy cansados"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha reconocido que ve a sus jugadores "cansados" por la acumulación de partidos, y espera que el equipo pueda reponerse para los dos próximos partidos, ambos en el Etihad Stadium: este sábado ante el Luton en Premier League y el próximo miércoles frente al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Si un jugador no quiere jugar, no jugará, es así de simple. Otro lo hará en su lugar. Sólo hace falta ver nuestros partidos para entender lo que Rodri nos da. Rodri es muy importante por la calidad que nos proporciona. No sólo Rodri. Me encantaría dar descanso a nuestros centrales, pero no podemos. Debido a los amistosos internacionales, ahora tenemos un gran problema; tengo la sensación de que hemos estado muy cansados en los últimos partidos. Mañana decidiremos qué tenemos que hacer", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, no desveló si podrá contar este sábado y la próxima semana con Kyle Walker, con Nathan Aké, ambos ausentes en el partido de ida en el Santiago Bernabéu (3-3), y con Phil Foden, que acabó tocado el encuentro ante los blancos. "No sé cómo está Phil, no hablé con los médicos. Después de la rueda de prensa tenemos una reunión y ya veremos. En cuanto a Kyle, tampoco lo sé. Josko -Gvardiol- era duda para Madrid, pero nuestros fisioterapeutas hicieron un trabajo increíble y pudo jugar", explicó.

Además, el preparador catalán afirmó que el portero brasileño Ederson, suplente ante los de Carlo Ancelotti por la titularidad de Stefan Ortega, "es la primera opción" para la portería. "Estaba preparado para jugar contra el Madrid. Está listo para mañana y tomaremos la decisión", señaló.

En otro orden de cosas, defendió la actuación de Erling Haaland en el Santiago Bernabéu. "Marcamos tres goles. Tenía dos centrales cerca de él, así que no es fácil. La posición más difícil en el campo es la de delantero centro, te cubren dos jugadores", dijo respecto al marcaje de Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger.

Por último, Guardiola recalcó que el "objetivo" del atacante noruego "no es ganar el Balón de Oro". "El objetivo es ganar la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup. Sin él, no sería posible. Los cinco títulos de 2023 sin él hubieran sido imposibles. No hubiéramos tenido ninguna posibilidad. Es un jugador clave para nosotros. Mejorará por sus ganas, su edad, jugará más partidos y tendrá más experiencia", finalizó.