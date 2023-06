Pepe Martí, tras ganar el GP España de F3: "Estoy muy contento con la primera victoria, y en casa"

El pupilo de Fernando Alonso agradece los consejos del asturiano: "Su apoyo es justamente lo que necesito"

El piloto español de Fórmula 3 Pepe Martí (Campos Racing) aseguró estar "muy contento" con la victoria en la cita de Barcelona del Mundial de F3, la primera en un domingo tras dos victorias previas al sprint, y agradeció los consejos que recibe de su mentor, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.

En declaraciones a Europa Press, tras ganar la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aseguró estar "muy contento". "Es la primera victoria en casa, primera victoria un domingo y estoy súper contento", aseguró.

Además, espera que sea un punto de inflexión para ganar más carreras. "Es un resultado que espero que cambie un poco la tendencia de este año y seamos capaces de pelear por más victorias en domingo y sumar esos puntos tan importantes para el campeonato", señaló.

"La de Mónaco (sprint) y esta son dos victorias muy importantes, pero más allá de eso, creo que ya vamos haciendo actuaciones muy buenas a lo largo de todo el año, incluyendo la remontada en Australia, aunque sumásemos pocos puntos", aportó.

Tras esta victoria, Pepe Martí (Campos) se pone segundo en el Campeonato de F3, con 68 puntos y a 24 puntos del líder Gabriel Bortoleto (Trident). El de Sabadell ganó las carreras Sprint del sábado en Sakhir y en Mónaco, y la de Barcelona es la primera victorai en una 'Feature Race' del domingo.

"Estoy súper contento por el resultado, súper contento con cómo estamos trabajando el equipo y poco a poco acercándonos al líder de campeonato", reiteró Martí, quien agradeció el apoyo de la afición. "En pista no te das cuenta, vas muy concentrado, pero una vez he cruzado meta y he visto a todo el mundo de pie, la verdad es que ha sido único, algo muy especial", reconoció.

Pupilo agradecido de fernando alonso

En cuanto al apoyo de Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1 y actualmente luchando con su Aston Martin por esa victoria '33' en su carrera, aseguró que es "justo lo que necesita" recibir de parte de su mentor, quien le felicitó este domingo en pista por su victoria.

"Hicimos simulador con Fernando antes de venir aquí y luego, ayer, no me lo dijo directamente él pero me miré casi todas las salidas que ha hecho aquí en Barcelona para saber un poco qué hacer. Siempre que tengo una duda se la pregunto y siempre está ahí para responderla, y ese apoyo es justamente lo que necesito y es muy especial que venga de alguien que no deja de ser mi ídolo", manifestó.

