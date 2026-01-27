Peralta asegura que "siempre" se veía como parte de los Mets y dispuesto para negociar extensión

NUEVA YORK (AP) — Freddy Peralta intuyó siempre que un canje era algo muy posible este invierno y que los Mets de Nueva York eran el inexorable destino.

“Trataba de evitarlo, pero no podía porque mi familia y todo el mundo hablaban de eso todo el tiempo”, dijo el as dominicano el martes en un Zoom de presentación con los medios. “Pero siempre tenía la sensación de que iba a los Mets”.

La corazonada de Peralta se hizo realidad el miércoles pasado, cuando los Mets enviaron al lanzador Brandon Sproat y al prospecto Jett Williams a los Cerveceros de Milwaukee a cambio de Peralta y el relevista Tobias Myers.

“Estoy listo para esto”, señaló el derecho de 29 años. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”.

“Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

El acuerdo reunió a Peralta con David Stearns, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets y exgerente general de los Cerveceros.

Cuando fue ejecutivo de Milwaukee, Stearns realizó una de sus transacciones más trascendentales el 9 de diciembre de 2015, cuando adquirió a Peralta, entonces un joven de 19 años que no había lanzado por encima del nivel de novato, de los Marineros de Seattle a cambio de Adam Lind, un veterano primera base/bateador designado.

“Sabía que algo iba a suceder y fue un poco difícil al mismo tiempo. Fue un choque de emociones porque pasé toda mi carrera en Milwaukee y dejó muchos grandes recuerdos allí y en donde me trataron excelente”, manifestó Peralta. “Pero esto es un negocio y cualquier cosa puede pasar".

Peralta contó que tenía 11 años cuando acudió a su primer estadio de Grandes Ligas y que atesora las fotos de la experiencia. La misma fue en el Shea Stadium, que el hogar de los Mets hasta que en 2009 abrieron las puertas del Citi Field.

Le tocó a ver unos Mets que tenía a un par de dominicanos como figuras: Pedro Martínez y José Reyes. "De niño siempre fui fanático de los Mets”, dijo.

La adquisición de Peralta cerraría un invierno muy agitado en Queens. Los Mets retocaron a fondo su roster, desprendiéndose de pilares de la alineación como Pete Alonso, Jeff McNeil y Brandon Nimmo, así como del cerrador Edwin Díaz.

Peralata proporciona a Nueva York un claro número uno en la rotación abridora.

La rotación de los Mets fue de más a menos a la temporada pasada, una en la que tuvieron el mejor récord en las mayores hasta el 12 de junio, pero al final quedaron fuera de los playoffs.

Peralta, de 29 años, fue All-Star de la Liga Nacional y terminó quinto en la votación del Cy Young el año pasado, cuando lideró su circuito con 17 victorias y estableció otros récords personales con una efectividad de 2.70 en 176 innings y dos tercios con 33 aperturas. Ponchó a 204, seis menos que su récord de una sola temporada establecido en 2023.

Peralta y Dylan Cease son los únicos lanzadores que han hecho al menos 30 aperturas y registrado al menos 200 ponches en cada una de las últimas tres temporadas. Los Mets no han tenido un lanzador con 30 aperturas en campañas consecutivas desde que Jacob deGrom (ex Cy Young) y Steven Matz, lo hicieron en 2018-19. Kodai Senga, quien tuvo 202 ponches como novato en 2023, es el único lanzador de Nueva York con una temporada de 200 ponches desde 2019.

El exrelevista Clay Holmes lideró a los Mets con 12 victorias, una efectividad de 3.53 y 31 aperturas la temporada pasada, una en la que Holmes, Senga y David Peterson lanzaron al menos 100 entradas.

“Creo que eso es lo más importante para mí: poder estar saludable, poder estar listo cada cinco días para tomar la bola y salir a lanzar y estar allí para el equipo”, dijo Peralta. “Eso es lo que tengo en mente todo el tiempo: hacer el trabajo necesario con los preparadores físicamente, mentalmente con los coaches, cuidarme para tratar de estar allí cada cinco días. Porque sé que cuando tienes 30 aperturas, idealmente más de 30, algo bueno saldrá".

Se mostró ambivalente en cuanto a una participación en el Clásico Mundial de béisbol que se disputará en marzo: “No sé si iré aún, aún no decido por cuestiones personales. Pero la mejor sensación que hay es la de representar al país".

El derecho tiene previsto cobrar 8 millones de dólares esta temporada después de que los Cerveceros ejercieran su opción de equipo en el contrato que Peralta firmó en 2020. Tanto Peralta como Stearns dijeron que estaban dispuestos a esperar para hablar sobre el contrato.

Peralta podría ser uno de los agentes libres más destacads en el mercado el próximo invierno, especialmente después de que Cease firmara un contrato de siete años y 210 millones de dólares con los Azulejos de Toronto el mes pasado.

“Tengo que ver alrededor, compartir tiempo con mis compañeros de equipo y pensar en diferentes ideas, aprender sobre todos, los coaches y la organización en general”, comentó Peralta. “Luego podemos ver”.

