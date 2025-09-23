Perdedor del duelo Ravens-Chiefs enfrenta un camino difícil hacia el Super Bowl

Los Chiefs de Kansas City y los Ravens de Baltimore comenzaron la temporada con objetivos de Super Bowl o nada.

Uno de ellos tendrá un récord de 1-3, a menos que empaten este fin de semana.

Después de una derrota en casa 38-30 ante Detroit el lunes por la noche, Baltimore viajará a Kansas City para enfrentarse a los Chiefs el domingo en un enfrentamiento que es crucial para ambos equipos.

Los Patriots de Nueva Inglaterra de 2001 son el único equipo que comenzó 1-3 y ganó el Super Bowl.

Recuperarse será un desafío difícil para el equipo perdedor.

“Estamos en un agujero; un gran agujero, pero todavía es el comienzo de la temporada. Tenemos mucho trabajo por hacer y solo tenemos que ejecutar”, expresó el quarterback Lamar Jackson después de que los Lions lo capturaran siete veces.

Según la NFL, el enfrentamiento entre Jackson y Mahomes será el primero entre mariscales de campo con múltiples premios MVP en el que cada uno entra al juego con un récord perdedor esa temporada. También será el primer enfrentamiento entre quarterbacks con múltiples MVP con un récord combinado por debajo de 0,500.

En general, la AFC ha tenido un mal comienzo.

Solo seis equipos en la conferencia tienen un récord ganador, incluidos solo tres equipos de playoffs de la temporada pasada: Bills (3-0), Chargers (3-0) y Steelers (2-1).

En la NFC, los siete equipos de playoffs de 2024 tienen récords ganadores, además de otros tres clubes.

Es demasiado pronto para que cualquier equipo entre en pánico, excepto por los Texans, campeones defensores de la AFC Sur dos veces (0-3). Houston está en una posición difícil con Indianápolis (3-0) y Jacksonville (2-1) jugando bien.

A pesar de un camino desafiante por delante, Baltimore todavía tiene las segundas mejores probabilidades de ganar el Super Bowl detrás de Filadelfia, según Bet MGM Sportsbook.

Los Bills actualmente tienen las mejores probabilidades, mientras que los Eagles (3-0) y los Packers (2-1) están empatados en el tercer lugar. De alguna manera, las probabilidades de Filadelfia cayeron a pesar de que los Eagles están invictos.

Carrusel de quarterbacks

La fecha límite de cambios de la NFL es el 4 de noviembre, pero los equipos podrían estar interesados en llamar a los Giants de Nueva York sobre Russell Wilson o Jameis Winston ahora que el novato Jaxson Dart es el titular.

Los Bengals estaban 4-3 con Jake Browning en 2023 y él los llevó a una victoria de remontada después de que Joe Burrow se lesionara en la Semana32. Los Bengals vienen de la peor derrota en la historia de la franquicia, 48-10 ante Minnesota.

Browning está familiarizado con la ofensiva de Zac Taylor, pero Wilson podría ser productivo lanzando a Ja'Marr Chase y Tee Higgins.

Tuvo 450 yardas contra los Cowboys en la Semana 2.

Los Eagles lanzan y lanzan

Jalen Hurts no tuvo pases de touchdown en los primeros diez cuartos de esta temporada antes de que los Eagles quedaran atrás de los Rams por 19 puntos.

Completó 17 de 24 pases para 209 yardas y tres TDs en la segunda mitad para ayudar a Filadelfia a lograr una victoria de 33-26 asegurada por el bloqueo de gol de campo de Jordan Davis.

¿Por qué el ataque aéreo estaba estancado antes de la segunda mitad?

“Queremos ser agresivos, ¿verdad? La palabra de esta semana pasada para la ofensiva cuando hablé con ellos fue 'atacar'. Queremos estar en modo de ataque y al entrar al juego, eso era lo que queríamos hacer. La primera serie fue una buena serie. Fuimos por ella en cuarta oportunidad, lanzamos el balón hacia la zona roja en las líneas de gol. Estábamos en modo de ataque”, dijo Kevin Patullo, el coordinador ofensivo.

Vínculo de novatos

Los receptores novatos de los Texans, Jayden Higgins y Jaylin Noel, se hicieron amigos en Iowa State y su relación estrecha solo se ha fortalecido desde que Houston seleccionó a Higgins en la segunda ronda del draft de la NFL y a Noel en la tercera.

A los novatos les encanta pescar, por lo que comenzaron el canal de TikTok "J&JFishinn" en la universidad. Ahora tienen prioridades más grandes al adaptarse a la vida en la NFL, pero aún planean ir a pescar cuando puedan.

Higgins tiene cuatro recepciones para 65 yardas, mientras que Noel tiene dos recepciones para 11 yardas en los primeros tres juegos.

