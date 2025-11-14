Pérdida ajustada de brasileña Azul aumenta a R$1.560 millones en tercer trimestre

14 nov (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul anunció el viernes que cerró el tercer trimestre con una pérdida neta ajustada de 1.560 millones de reales, superior al resultado negativo de 125,8 millones de reales registrado un año antes.

La compañía registró un rendimiento operativo medido por el EBITDA de 1.990 millones de reales en el periodo, una expansión de alrededor del 20% en la misma comparación, con un aumento del margen al 34,6% desde el 32,2%.

El beneficio neto total de la empresa aumentó un 11,8%, hasta 5.740 millones de reales. (Por Michael Susin en Barcelona. Editado en español por Javier Leira)