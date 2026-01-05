Pérdida de frecuencias de radio en aviones deja varados a miles de personas en grecia

4 ene (Reuters) - Los vuelos en Grecia quedaron interrumpidos el domingo tras una caída de las frecuencias de radio ⁠que afectó a la ⁠comunicación del tráfico aéreo, dejando varados a miles de viajeros y paralizando las operaciones aeroportuarias.

Las causas de la interrupción, que comenzó ⁠a primera ‌hora del ​domingo y se intensificó con rapidez, no están claras. Algunos sobrevuelos por el ​espacio aéreo griego y regional seguían realizándose, pero se impusieron restricciones a ‌las operaciones aeroportuarias por motivos de seguridad, según informó ‌la autoridad de aviación civil ​griega.

Decenas de vuelos se vieron interrumpidos. "Por alguna razón se perdieron de repente todas las frecuencias (...) No podíamos comunicarnos con los aviones en el cielo", declaró Panagiotis Psarros, presidente de la Asociación de Controladores Aéreos Griegos, a la cadena estatal ERT.

Psarros explicó que el problema pareció deberse a una caída de los sistemas centrales de radiofrecuencia de los sistemas de control ⁠de área de Atenas y Macedonia, la mayor instalación de control aéreo del país, con sede ​en Atenas. Este sistema supervisa la región de información de vuelo de Atenas, una vasta extensión de espacio aéreo bajo control de las autoridades helenas.

Los rastreadores de vuelos mostraron que el espacio aéreo griego estaba prácticamente vacío. ERT dijo que las llegadas y salidas de los aeropuertos se suspendieron a las 9 de la ⁠mañana hora local (0700 GMT), informando desde una terminal de salidas del aeropuerto Eleftherios Venizelos de ​Atenas abarrotada de viajeros.

"No se nos ha informado de la causa de este problema (...) ciertamente, los equipos que tenemos son antiguos. Ya lo hemos planteado muchas veces en el pasado", afirmó ‍Psarros.

Un funcionario del Ministerio de Transportes dijo a Reuters que se permitió la salida de algunos aviones que se dirigían al norte y al este. Más de 75 vuelos sufrieron retrasos, según el funcionario.

En Israel, un portavoz de la Autoridad Aeroportuaria dijo que el espacio ​aéreo griego había sido cerrado hasta las 16.00 hora local (1400 GMT), aconsejando a los viajeros que esperaran retrasos en las llegadas y salidas.

