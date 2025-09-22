"Perdimos las dos finales más importantes pero aprendimos mucho", dice Aitana Bonmatí a la AFP

La centrocampista española Aitana Bonmatí, que recibió este lunes el tercer Balón de Oro consecutivo de su carrera, reconoció a la AFP que esta temporada se le escaparon la Champions y la Eurocopa femenina, pero que ha "aprendido mucho".

"Hemos ganado tres títulos con el FC Barcelona pero perdimos las dos finales más importantes (Liga de Campeones con el Barça y Eurocopa femenina con España), pero ha sido un año en el que hemos aprendido mucho", reconoció la centrocampista al ser preguntada si este era el más sorprendente de sus tres galardones.

"Una y otra vez llegamos a la final y no pudimos ganar porque el otro equipo fue mejor. Pero de nuevo estábamos en la final. Esto es más que ganar o perder, esto es fútbol y estar en lo alto cada año es muy difícil y nuestros equipos lo hacen todos los años", valoró Bonmatí.

