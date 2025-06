Peregrinos musulmanes rezan en el monte Arafat, en el punto culminante del hach

Peregrinos musulmanes rezaron el jueves sobre el Monte Arafat, en el punto culminante de la peregrinación del hach, luego de que las autoridades los instaran a evitar estar en el exterior durante las horas más calurosas del día.

Miles de personas comenzaban a congregarse antes del amanecer alrededor de la colina y la planicie aledaña donde se cree que el profeta Mahoma pronunció su último sermón.

Algunos llegaron temprano cuando es un poco más fresco y muchos permanecerán allí varias horas para las oraciones y recitaciones del Corán, en la parte más ardua del hach.

Después de la puesta del sol irán a Muzdalifah, a medio camino entre Arafat y la ciudad de las carpas de Mina, donde recogen piedrecitas para la simbólica "lapidación del diablo".

"Esto es algo que veía todos los años en televisión durante el hach y pensaba: 'Me gustaría estar allí'", comentó Ali, un pakistaní de 33 años y uno de los 1,5 millones de peregrinos que llegaron a Arabia Saudita para el peregrinaje.

"He tratado de venir (...) los últimos tres años", agregó mirando al monte. "Me siento muy bendecido". Cientos de peregrinos vestidos de blanco se aglomeraron en el monte, con muchos otros en la parte baja, donde oran o toman fotos. Las autoridades sauditas pidieron previamente a los peregrinos permanecer en sus carpas el jueves entre las 10:00 y las 16:00, cuando el sol del desierto es más calcinante. Las temperaturas este año ya excedieron los 40ºC, durante una de las mayores congregaciones religiosas del mundo. Las autoridades intensificaron los esfuerzos de mitigación para evitar lo ocurrido en el hach del año pasado, cuando 1301 personas murieron bajo temperaturas que alcanzaron 51,8ºC. "Vine temprano para (evitar) el sol y después rezaré dentro de mi carpa", dijo el sirio Adel Ismail, de 54 años. - Mejor infraestructura - Las autoridades ampliaron este año la infraestructura, enviaron a miles de funcionarios adicionales y dispusieron de un arsenal de herramientas de alta tecnología para ayudar a controlar las multitudes. Expandieron las áreas con sombra en 50.000 metros cuadrados, miles más de médicos estarán disponibles y enviaron más de 400 unidades de enfriamiento, indicó a AFP el ministro a cargo del hach. Según las autoridades, la mayoría de las muertes de 2024 fueron peregrinos no registrados, sin acceso a servicios como carpas y buses con aire acondicionado. Este año también endurecieron el control de los peregrinos no registrados que intentan filtrarse a La Meca, con allanamientos y vigilancia con drones. Los permisos para el hach son distribuidos en los países bajo un sistema de cuotas y entregados por sorteos a los individuos. Pero el elevado costo lleva incluso a quienes obtienen el permiso a intentar realizar ilegalmente el hach, aunque se arriesgan a ser arrestados y deportados. Las grandes multitudes en el peregrinaje han sido peligrosas en el pasado, como en 2015, cuando una estampida durante la "lapidación del diablo" en Mina dejó 2300 muertos. Arabia Saudita, sede de los santuarios islámicos de La Meca y Medina, obtiene miles de millones de dólares anuales por el hach y otros peregrinajes anuales. bur-ds/ami/dhw/mas/atm