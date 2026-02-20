Pereira y Tudor, dos bautismos de fuego en la Premier

Vitor Pereira e Igor Tudor, en misión permanencia, inician sus delicados mandatos en los banquillos de Nottingham Forest y Tottenham contra dos rivales de campanillas: el vigente campeón Liverpool visita a los Tricky Trees, y el líder Arsenal a los Spurs

El derbi del norte de Londres, uno de los más calientes de Inglaterra, llega en mal momento para el Tottenham, fragilizado por una cascada de lesiones, e inmerso en una serie de dos victorias sólo en sus 17 últimos partidos de liga

Todo ello sin apenas tiempo para que Tudor -antiguo entrenador de Olympique de Marsella o Juventus- haya podido trasladar su idea de juego

Nottingham Forest (17º, 27 puntos), dos puntos por detrás del Tottenham (16º, 29 puntos), tampoco puede sacar pecho

El club de los Midlands nombró el domingo a su cuarto entrenador esta temporada, el portugués Vitor Pereira, con la intención de alejar el fantasma del descenso, que se hizo más presente tras la cotización al alza del West Ham (18º, 24 puntos)

En la parte alta de la tabla, el Manchester City (2º, 53 puntos) tendrá una tarea complicada el sábado en casa ante el Newcastle, que viene de dar un recital en Azerbaiyán ante el Qarabag (6-1) en el playoff de la Champions

Rivales por el podio, Aston Villa (3º, 50 puntos) recibirá al Leeds el sábado, mientras que el Manchester United (4º, 45 puntos) cerrará el telón de la 27ª fecha en la cancha del Everton el lunes

-- Programa de la 27ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

Sábado, 21 de febrero (hora GMT)

(15h00) Aston Villa - Leeds

Chelsea - Burnley

Brentford - Brighton

(17h30) West Ham - AFC Bournemouth

(20h00) Manchester City - Newcastle

Domingo, 22 de febrero

(14h00) Nottingham - Liverpool

Crystal Palace - Wolverhampton

Sunderland - Fulham

(16h30) Tottenham - Arsenal

Lunes, 23 de febrero

(20h00) Everton - Manchester United

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 58 27 17 7 3 52 20 32

2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30

3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6

7. Brentford 40 26 12 4 10 40 35 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. AFC Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5

13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4

14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23

20. Wolverhampton 10 27 1 7 19 18 50 -32