Pérez dispara jonrón de 3 carreras en 1ª entrada de 6 anotaciones; Reales aplastan 20-1 a Azulejos

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón de tres carreras en una primera entrada de siete anotaciones de los Reales de Kansas City, quienes trituraron el viernes 20-1 a los Azulejos de Toronto.

Los Reales enviaron a diez bateadores al plato contra Max Scherzer (5-4), quien se marchó después de conseguir apenas dos outs y permitir siete hits. Fue la actuación más corta de su carrera sin que mediara una lesión.

Scherzer había enfrentado apenas a un bateador el 11 de junio de 2021, cuando lanzaba por Washington antes de salir con una dolencia.

Tras un jonrón de George Springer en la parte alta de la primera entrada, los Reales empataron rápidamente en la parte baja con un doble inicial de Carter Jensen y un sencillo impulsor de Bobby Witt Jr.

Witt anotó con un doble de Vinnie Pasquantino a la esquina del jardín izquierdo para darle a Kansas City la ventaja en definitiva.

Después de una base por bolas al venezolano Maikel García y de la expulsión del coach de pitcheo de Toronto Pete Walker, Pérez conectó su 30º jonrón. El cuadrangular de dos carreras de Michael Massey le dio a Kansas City una ventaja de 7-1.

Bateando como primero en el orden por primera vez, Jensen conectó tres dobles, dos contra Scherzer en la entrada inicial y uno de dos carreras en la tercera. Jensen se convirtió en el primer pelotero de los Reales con múltiples dobles en la misma entrada.

Jac Caglianone conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada por los Reales, que sumaron diez carreras y 13 hits en un episodio y un tercio contra el receptor Tyler Heineman. El infielder Isiah Kiner-Falefa consiguió los últimos dos outs en la octava entrada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 3-0. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.

Por los Reales, los venezolanos García de 2-0 con una anotada, Pérez de 4-2 con una anotada y tres producidas.