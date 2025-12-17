Pérez Llorca ve "irrealizable" la condonación de la deuda y admite sus "dudas" para aceptar la propuesta del Gobierno

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juan Francisco Pérez Llorca, ha trasladado este miércoles sus "dudas" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el planteamiento de condonación de una parte de la deuda autonómica, criticando que surja tras un acuerdo con ERC y considerando que a día de hoy es "irrealizable" porque tiene que contar con el aval del Congreso.

"El planteamiento es malo y nos hace tener muchas dudas a la hora de aceptar", ha proclamado Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este miércoles con Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

Según ha desvelado, le ha trasladado a Sánchez que no está de acuerdo con la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda para la Comunidad Valenciana, alegando que este planteamiento tiene que partir desde "todas" las comunidades autónomas "y no desde la petición que hace ERC en su región".

"Tenemos la sensación de que aceptar esa quita de la deuda tal y como la plantea el Gobierno sería como, si me permiten el ejemplo para que todo el mundo lo entienda, aceptar la pedrea cuando otro está llevándose el premio de la lotería", ha ejemplificado Pérez Llorca.

YA SE ESTUDIARÁ SI LO APRUEBA EN EL CONGRESO

Eso sí, el presidente valenciano ha precisado que ha hablado con Sánchez de que todavía no hay nada concreto hasta que no se apruebe por el Congreso de los Diputados. En ese caso, Llorca sí que ha admitido que estudiará qué decisión adoptarán al respecto.

Por ello, ha evitado opinar de "futuribles": "Cuando llegue ese momento, pues en base a las circunstancias que se den, miraremos si los tiene que aceptar o no se tiene que aceptar, aunque esto es un irrealizable en nuestros momentos".

Del mismo modo, Pérez Llorca ha insistido en el argumento del resto de comunidades del PP en que esta condonación de la deuda tiene que ir "dentro de la coctelera" de la reforma del sistema de financiación autonómica.

UN FONDO DE NIVELACIÓN MIENTRAS TANTO

El presidente valenciano ha asegurado que Sánchez le ha trasladado la intención del Gobierno de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en el mes de enero, tal y como desveló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y le ha pedido su apoyo en el Consejo de Política Fiscal y Financiero.

No obstante, Pérez Llorca ha exigido un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana mientras se acomete esta reforma del modelo de financiación, aunque ha evitado dar cifras de cuánto supondría ese fondo transitorio.

El presidente valenciano ha dicho que no ha obtenido respuesta de Sánchez ante esta exigencia de un fondo de transitorio por ser la comunidad más infrafinanciada.

Del mismo modo, Pérez Llorca ha recordado a Sánchez que esta exigencia se recogía en el acuerdo de la 'Plataforma per un Finançament Just', en la que también estaba el PSPV hasta que decidió marcharse de ahí.

"Yo le he dicho literalmente al presidente: oye, en la misma medida que se dio la orden para que el PSOE valenciano abandonase esa mesa, yo te pido que des la orden para que vuelvan", ha sostenido Pérez Llorca.

OTRAS CUESTIONES

Pérez Llorca también ha hablado con Sánchez sobre los principales sectores productivos en la Comunidad Valenciana, con especial énfasis en el sector azulejero por la subida del precio del gas después de la guerra de Ucrania.

Le ha trasladado a Sánchez el "malestar" dentro del sector azulejero por la "única propuesta" de un crédito para este asunto, mientras en otros países están dando ayudas a fondo perdido. Por ello, le ha pedido que reconsidere esa situación y que se siente con el sector.

También han tratado sobre el sector del juguete y del textil, pidiéndole más control sobre los productos ilegales, así como de la agricultura y de la pesca, trasladándole que el sector no está contento con el acuerdo sobre los días que van a faenar los pescadores valencianos en el Mediterráneo.

En cuanto a la vivienda, Pérez Llorca ha propuesto a Sánchez que estudie su plan para bajar el IVA del 4% al 10% en la adquisición de vivienda, algo similar a lo que aplica la Generalitat con el impuesto de transmisiones patrimoniales.